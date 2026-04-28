Por Andalucía plantea en Palma del Río (Córdoba) recuperar 3.000 líneas educativas públicas

Rosa María Rodríguez (2ª izda.), en Palma del Río. - POR ANDALUCÍA

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

La candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha defendido este martes en Palma del Río (Córdoba) un conjunto de medidas para "revertir" lo que ha calificado como "deterioro de la educación pública andaluza", con especial atención a la recuperación de líneas educativas suprimidas y a la extensión de la educación gratuita de cero a tres años.

Según ha informado Por Andalucía en una nota, Rodríguez ha propuesto la recuperación de "más de 3.000 líneas educativas eliminadas en Andalucía en los últimos ocho años en la escuela pública, así como la implantación de la gratuidad de la Educación Infantil de cero a tres años, con el objetivo de garantizar la igualdad de acceso independientemente de la situación económica de las familias".

También ha planteado la necesidad de incrementar la inversión en educación pública hasta el 7% del PIB y de reforzar el sistema público con "más personal docente y mejores recursos", además de recuperar la gestión pública de servicios como los comedores escolares, evitando su externalización a empresas privadas.

En este sentido, ha criticado el modelo actual de comedores escolares, señalando que la externalización a empresas de catering está "deteriorando la calidad del servicio, con menús elaborados a kilómetros de distancia y con una reducción progresiva de la calidad y la cantidad".

Igualmente, la candidata ha criticado la situación de la climatización en los centros educativos andaluces, señalando que la Ley de Bioclimatización "apenas se ha aplicado en entre un 6% y un 10% de los centros, lo que deja a miles de alumnos y alumnas expuestos a altas temperaturas", por lo que ha criticado que se estén utilizando soluciones "insuficientes y parciales", como la instalación de ventiladores en lugar de actuaciones estructurales en los edificios.

En el caso concreto de Palma del Río, Rodríguez ha puesto como ejemplo el CEIP El Parque, que tiene "problemas de humedades, goteras y desprendimientos parciales de techo", que, según ha señalado, requiere una "rehabilitación integral". La candidata ha responsabilizado de esta situación al Gobierno andaluz del PP, al que ha acusado de "priorizar el modelo educativo concertado-privado frente al refuerzo de la educación pública", por lo que ha defendido que "la inversión pública debe destinarse de forma prioritaria a la educación pública, como garantía de igualdad de oportunidades y cohesión social".