El PP defiende la "vía andaluza de Moreno" para que Huelva "siga avanzando en progreso y bienestar"

La cabeza de lista del PP de Huelva para el 17M, Loles López, en un reparto electoral en Valverde del Camino (Huelva). - PP HUELVA

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del Partido Popular por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Loles López, ha defendido este sábado "la vía andaluza de Juanma Moreno para que Valverde del Camino, Huelva y Andalucía sigan avanzando en sanidad, en mayores, en juventud, en dependencia, en industria, en empleo, en educación, en bienestar y en progreso". López, que ha participado en el reparto electoral en la Plaza Ramón y Cajal de Valverde del Camino, ha reconocido que afronta esta campaña "con ganas, con fuerza, con ilusión" y ha pedido "el apoyo de los valverdeños y de los onubenses para seguir trabajando con la vía andaluza, es decir, con moderación, diálogo y la mano tendida para trabajar para todos los valverdeños, para todos los onubenses y todos los andaluces, indistintamente de a quién hayan votado y, sobre todo, contribuir al desarrollo de esta tierra desde todos los ámbitos".

La gestión del PP al frente del Gobierno andaluz ha permitido que se hayan destinado 18,4 millones a la dependencia en Valverde del Camino en la última legislatura, de los que 9,7 millones han sido para la ayuda a domicilio. Además, el municipio cuenta con 179 plazas concertadas en residencias y en el centro ocupacional para mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia y también se han invertido 220.000 euros para la ampliación y mejora la residencia de personas mayores Nodromar y otros 240.000 euros para mejorar y equipar el Centro de Participación Activa de Valverde.

Con respecto a estas iniciativas, la candidata del PP ha destacado en una nota de prensa la inversión de 669.561,7 euros para la construcción de un nuevo centro de día para personas con alzheimer. Asimismo, ha valorado los 312.000 euros que se han destinado al Centro Municipal de Información a la Mujer en estos últimos cuatro años en los que ha estado al frente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, así como la subvención de 30.000 euros al Ayuntamiento de Valverde del Camino para el espacio de ocio digital seguro joven.

Asimismo, en el ámbito de la salud ha recordado la rehabilitación y reforma del hospital de referencia de Valverde, el Hospital de Riotinto, con un coste de 4,2 millones, así como la nueva Unidad de Resonancia Magnética o las nuevas especialidades de Endocrinología y Nutrición y de Alergología para que los pacientes de Valverde ya no tengan que ir a Huelva capital para consultas con estos especialistas. También ha puesto en valor el equipo móvil de urgencia Delta y la Unidad del Dolor que evita los traslados a Sevilla.

López ha valorado que se haya agilizado la tramitación del proyecto minero Masa Valverde, que creará 160 empleos directos y 600 indirectos, también ha defendido el programa de empleo Activa-T, que en Valverde ha permitido contratar a 18 jóvenes desempleados con una subvención de más de 200.000 euros y la climatización de ocho centros educativos por más de 140.000 euros, además de la colocación de césped artificial en el campo de fútbol 'Nuevo Alkaly' por 158.300 euros.

Por todo ello, ha asegurado, "es tan importante que Juanma Moreno revalide la mayoría de estabilidad que tiene Andalucía". "Con esa misma ilusión y con esos proyectos que son realidades queremos hacer crecer este pueblo y queremos hacer crecer Huelva y Andalucía", ha resaltado. Por último, ha subrayado que el 17M "se juega la estabilidad, la gestión y la prosperidad que ha traído a esta provincia y al conjunto de Andalucía el Gobierno de Juanma Moreno".

