El PP de Málaga afea a Montero que "la única movilidad que le interesa es que no le muevan la silla en Madrid"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; el secretario general provincial y candidato a las próximas elecciones autonómicas, José Ramón Carmona; y el presidente local y alcalde del municipio malagueño de Rincón de la Victoria, Francisco Salado - PP

Navarro dice que es a donde la candidata socialista "volverá el 18 de mayo para seguir dando la espalda a Málaga"

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha afeado este sábado al Gobierno de España que "no le interesa mejorar la movilidad de la provincia y, en concreto, de la zona oriental" y ha señalado que "la única movilidad que le interesa a María Jesús Montero --secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía-- es que no le muevan la silla en Madrid", a "donde volverá el 18 de mayo para seguir dando la espalda a Málaga".

Así lo ha expuesto durante una visita a Rincón de la Victoria (Málaga) junto al secretario general provincial y candidato a las elecciones autonómicas, José Ramón Carmona, y el presidente local y alcalde del municipio, Francisco Salado, donde ha abundado en que "la única movilidad que les interesa a Montero, Puente y Sánchez es aquella que les permita seguir estando en el sillón de La Moncloa".

Navarro ha lamentado que, "en estos ocho años de sanchismo, nunca ha habido la más mínima intención de responder a una sola de las demandas que hemos realizado para que Rincón de la Victoria vea solucionado ese tapón que tiene impuesto a su crecimiento y que viene por el lado de las comunicaciones".

"Rincón de la Victoria es parte afectada del abandono inversor de la anterior Junta socialista, que ahora se reproduce en el Gobierno de España bajo el denominador común de María Jesús Montero", ha subrayado.

De igual modo, ha reprochado a la candidata socialista que, "pese a haber sido ministra de Hacienda y manejar el capítulo de inversiones del Ejecutivo central durante más de siete años, ha sido incapaz de darle a Andalucía y a Málaga aquello que merece y que necesita como motor económico de España y como una provincia dinámica que crea empleo por encima de la media".

Así, la dirigente 'popular' ha reivindicado que Málaga "crea empresas y autónomos por encima de la media, con más de 6.300 millones de euros recaudados el pasado año en impuestos estatales por el Gobierno de España" y, pese a ello, ha criticado que Rincón de la Victoria y Málaga oriental "se han convertido en la zona cero de los atascos por el abandono inversor de Sánchez".

Frente a esto, la presidenta provincial ha reivindicado la "velocidad de crucero" que ha cogido Andalucía "gracias a un Gobierno estable como el de Juanma Moreno". "Un ritmo de crecimiento, de desarrollo y de pujanza económica del que nos sentimos profundamente orgullosos", ha asegurado.

"Juanma no sólo ha sido capaz de sacarnos del furgón de cola y despertar ese orgullo de ser andaluces que estaba absolutamente dormido porque, para el socialismo, era mucho más rentable política y electoralmente seguir siendo el farolillo rojo de todos los indicadores económicos y de empleo", ha explicado, al tiempo que ha señalado que "así podían seguir con los ERE, con las ayudas, con las subvenciones y tener a todo el mundo dependiendo de ello".

En este punto, Navarro ha valorado "el impulso del Gobierno andaluz de Juanma Moreno al municipio" y ha aludido al nuevo instituto Margarita Salas y al de Parque Victoria; o el nuevo centro de salud, "demandas a las que no hacían caso o no entendían en la anterior Junta socialista".

De igual modo, ha añadido, "aquí hacía falta dimensionar también nuestras carreteras, para que Rincón de la Victoria no se convirtiera en el cuello de botella de la A-7 en el que todos los días miles de malagueños se ven abocados a horas de caravana y a pérdidas de horas de trabajo".

Ha señalado que "durante mucho tiempo hemos estado exigido al Gobierno esas actuaciones en la A-7 para tener un tercer carril y medidas transitorias como carriles reversibles, sin éxito", y ha recordado que la Diputación "también ha presentado un estudio riguroso para actuar en los enlaces y accesos y dar fluidez al tráfico, actuaciones de pequeño impacto económico para el Ministerio a las que tampoco han hecho caso, igual que a las miles de firmas que llevamos recogidas para solicitar ese tercer carril", ha argumentado.

Por ello, de cara a las elecciones del próximo día 17, Navarro ha resaltado que "al PSOE no le interesa Andalucía, sino desestabilizar al Gobierno de Juanma Moreno" y ha incidido en que "la provincia se juega la tranquilidad para seguir avanzando o el bloqueo sistemático", ha concluido.

