Vox respalda en Antequera (Málaga) al sector primario y exige "más agua y menos trabas" para agricultores y ganaderos

El candidato de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, en la manifestación en defensa del sector primario en Antequera. - VOX

ANTEQUERA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha participado este sábado en Antequera (Málaga) en la manifestación en defensa del sector primario, donde ha mostrado el respaldo de Vox a los agricultores y ganaderos de la provincia, y ha exigido, además, "más agua y menos trabas".

Sevilla ha explicado que Vox ha acudido a esta movilización "para respaldar unas reivindicaciones que el partido lleva defendiendo desde siempre" y que forman parte de su "ADN": "La defensa del sector primario, del campo y de la agricultura en Andalucía y en la provincia de Málaga".

"El campo andaluz y malagueño está sufriendo un daño enorme por las políticas pactadas por el Partido Popular y el Partido Socialista en Europa", ha criticado Sevilla, al tiempo que ha señalado "directamente al Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 y los acuerdos internacionales con Mercosur" como factores que, a su juicio, "suponen un grave perjuicio para los productos españoles y para la agricultura malagueña y andaluza".

De igual modo, el candidato de Vox ha insistido en que estas políticas "generan una competencia desleal y colocan a los productores españoles en una situación de desventaja frente a terceros países". "Eso es lo que venimos a defender, lo que venimos a apoyar y lo que estamos reclamando", ha subrayado.

Durante su intervención, Sevilla también ha incidido en uno de los "principales problemas que afectan a la comarca de Antequera y al conjunto de la provincia de Málaga" como es "la falta de agua". En este sentido, ha recordado que Vox se ha reunido con agricultores y cooperativas que "han trasladado reiteradamente su preocupación por la ausencia de infraestructuras hidráulicas suficientes".

"Llevamos más de 40 años en la provincia de Málaga sin las infraestructuras necesarias por parte de la Junta de Andalucía para tener agua", ha afirmado Sevilla y ha advertido de que esta carencia está lastrando el desarrollo económico del interior y del conjunto de la provincia.

Además, ha asegurado que los antequeranos "conocen bien esta realidad y la han trasladado a Vox en numerosas ocasiones". "Si hubiese agua en Málaga, no habría paro. Esa es la realidad de lo que estamos defendiendo", ha apostillado.

Por último, Sevilla ha reclamado "la eliminación de trabas administrativas y burocráticas que dificultan la actividad diaria del sector". "Hay que quitar toda esa burocracia y facilitar la vida a los pequeños empresarios, a los autónomos y a todos aquellos que viven del campo y están preocupados por su futuro", ha concluido.

