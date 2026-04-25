Por Andalucía promete reforzar la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo tras las elecciones

El candidato de Por Andalucía en Córdoba, Iván Fernández, en la manifestación por el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. - POR ANDALUCÍA EN CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía en Córdoba, Iván Fernández, ha asegurado que, a partir del 17 de mayo, cuando su formación entre en el Gobierno andaluz, se atenderán las demandas relacionadas con la "falta de recursos", la "insuficiencia de personal especializado" y las "dificultades" que afronta el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el sistema público andaluz.

Así lo ha expresado durante su participación en la manifestación celebrada en la Diputación Provincial de Córdoba en apoyo al Movimiento de Familias Andaluzas con Necesidad de Apoyo Educativo, una iniciativa que ha promovido movilizaciones en distintas ciudades de Andalucía.

En este sentido, Fernández ha señalado que estas protestas evidencian un "deterioro progresivo" en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la escuela pública andaluza, así como una "falta de respuesta adecuada" por parte de la administración autonómica.

Asimismo, ha defendido que la educación inclusiva debe ser "una prioridad real" del sistema educativo andaluz, garantizando que todos los centros dispongan de los recursos humanos necesarios para atender la diversidad del alumnado "sin excepciones ni desigualdades".

Por Andalucía plantea, además, avanzar hacia un modelo de refuerzo estructural de la atención educativa, que contemple la dotación de profesorado especialista en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje con una ratio de un profesional por cada ocho alumnos que requieran este tipo de apoyo, así como el incremento estable de personal de apoyo en los centros públicos.

En este sentido, Fernández ha añadido que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo "no debería verse obligado a cambiar de centro para recibir la atención que necesita, sino que esta debe garantizarse en su entorno educativo habitual". Asimismo, ha subrayado que la "falta" de recursos en la escuela pública "repercute directamente en la igualdad de oportunidades del alumnado".

Por Andalucía ha enmarcado esta situación en el contexto de la gestión del Gobierno andaluz del PP, al que ha acusado de un "progresivo debilitamiento de los servicios públicos esenciales", especialmente en ámbitos como la educación, la sanidad y la dependencia.

Finalmente, la coalición ha reiterado su compromiso con una escuela pública "inclusiva, accesible y de calidad, que garantice la igualdad real de oportunidades para todo el alumnado". En este sentido, ha señalado que a partir del 17 de mayo, cuando entre en el Gobierno andaluz, se atenderán las demandas planteadas por estas familias y se trabajará para asegurar los recursos necesarios en los centros educativos públicos de Andalucía.



