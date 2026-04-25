Rocío Díaz defiende que Granada es líder en Inteligencia Artificial "gracias al impulso del Gobierno de Moreno"

Rocío Díaz defiende que Granada es líder en Inteligencia Artifical "gracias al impulso del Gobierno de Moreno" - PP GRANADA

GRANADA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP por Granada para las elecciones del 17 de mayo, Rocío Díaz, ha reivindicado este sabado en rueda de prensa el papel de la ciudad nazarí como capital andaluza de la Inteligencia Artificial. "Este liderazgo es fruto de una apuesta clara del Gobierno de Juanma Moreno por situar a nuestra ciudad en la primera línea de la innovación tecnológica", ha asegurado.

Para la candidata, "Granada es hoy un motor de la transformación digital, respaldado por los 18,5 millones que la Agencia Digital de Andalucía destinará en 2026 a proyectos estratégicos en la provincia". En este sentido, el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía, ANIA, con sede en Granada, "es el corazón de la estrategia andaluza en materia de Inteligencia Artificial", ha dicho.

Así, se ha referido al hecho de que este centro marca la hoja de ruta para un uso responsable y útil de la IA que se traduzca en mejoras en los servicios públicos y nuevas oportunidades para empresas y profesionales.

"Desde ANIA se están movilizando más de 7,3 millones de euros en proyectos estratégicos de transformación digital, Inteligencia Artificial y computación cuántica para Granada y el conjunto de Andalucía, a los que se suman otros 15 millones de euros en proyectos europeos vinculados a la IA, la robótica y las tecnologías exponenciales", ha destacado.

En este contexto, Díaz ha puesto en valor iniciativas singulares como el gemelo digital de la Alhambra, el despliegue de JuntaGPT como ecosistema de herramientas de IA generativa para empleados públicos o el desarrollo del centro de tecnologías exponenciales Quantum ADA, con especial foco en computación cuántica.

"Granada se ha convertido en un auténtico laboratorio de futuro, donde se prueban soluciones avanzadas en patrimonio, turismo inteligente o mejora de los servicios públicos para su aplicación en Andalucía", ha dicho.

La candidata 'popular' también ha puesto en valor el ecosistema de colaboración que se ha tejido en torno a la Inteligencia Artificial en la provincia, con la participación de la Universidad de Granada, la Fundación AI Granada, el Ayuntamiento y otros agentes del conocimiento y del tejido empresarial.

"Granada se ha consolidado como un espacio de experimentación, atracción de talento y generación de oportunidades en torno a las tecnologías del futuro en un proyecto común en el que todos sumamos", ha señalado.

Díaz ha contrastado este impulso con la actitud del Gobierno de España, "que ha dado la espalda a Granada con la adjudicación opaca de la AESIA, de la que seguimos sin tener explicaciones". "Frente a este agravio, la respuesta del Gobierno Andaluz ha sido redoblar el compromiso con nuestra ciudad y cumplir con sus compromisos", ha señalado.

La cabeza de lista del PP por Granada ha concluido afirmando que el objetivo es "dar el siguiente paso y aprovechar todo el potencial que la Inteligencia Artificial ofrece para seguir creando empleo, atraer nuevas inversiones y reforzar el liderazgo tecnológico de Granada de la mano del Gobierno de Juanma Moreno".

