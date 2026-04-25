El PSOE de Córdoba pide a la comarca del Guadalquivir que "vote masivamente" para "recuperar la sanidad"

Archivo - La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín. - PSOE - Archivo

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha compartido acto de recogida de firmas en defensa de la sanidad en Almodóvar del Río junto a la integrante de la lista socialista por la provincia Irene Pérez y la secretaria general del PSOE local, Sonia Gallego, actividad en la que ha pedido a la comarca de la Vega del Guadalquivir que "vote masivamente" el próximo 17 de mayo para "recuperar una sanidad pública y de calidad y poner fin en las urnas al problema número uno de la comunidad, el estado de la sanidad, como consecuencia de la gestión del PP y de Moreno".

"Seguimos significando pueblo a pueblo, día a día, la importancia de que el 17 de mayo nadie se quede en su casa porque tenemos una cita para salvar la sanidad pública y hacer de las elecciones andaluzas un referéndum por el modelo de sanidad que queremos, un modelo público, universal y de calidad", ha reiterado Crespín, que ha culpado a Moreno de entregar los recursos públicos a las clínicas privadas y compañías farmacéuticas en detrimento de un sistema sanitario que se encuentra "completamente desmantelado, con unas listas de espera inasumibles y falta de facultativos".

"Aunque el PP vuelva a decir aquello de 'andaluz, éste no es tu referéndum', nosotros sí podemos hacer con nuestro voto que la sanidad y todos los servicios públicos vuelvan a funcionar", ha comentado Crespín, que ha llamado a la movilización progresista de cara a los comicios para que sea María Jesús Montero, con su 'Plan Montero' de sanidad, quien inyecte 3.000 millones de euros extras anualmente para contratar a 18.000 sanitarios y reducir en 6 meses las listas de espera, con plazos máximos para Atención Primaria, especialidades y cirugía. Crespín también ha mantenido un encuentro con mayores para hablar de dependencia y con militantes para preparar la campaña electoral de actos.

Por su parte, la candidata Irene Pérez y la secretaria general del PSOE de Almodóvar, Sonia Gallego, han comprometido su trabajo en la comarca del Guadalquivir para defender los intereses ciudadanos y reclamar "todo lo que Moreno ha destrozado en estos ocho años de gobierno". "También en Almodóvar sufrimos los recortes en sanidad que hace que en verano el centro de salud se quede prácticamente sin médicos y cerrado", han recriminado.

