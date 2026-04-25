Montero apunta el 17M como "un referéndum" por la sanidad pública ante la falta de "respuesta eficaz" de la Junta

1081518.1.260.149.20260425123337 La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a medios. A 24 de abril de 2026 en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

CHICLANA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha puesto de manifiesto la importancia de la defensa de la respuesta "equitativa y eficaz" tanto en la sanidad como en el resto de servicios públicos de Andalucía. Por ello, ha afirmado que las elecciones del próximo 17 de mayo serán "un referéndum por la sanidad pública", ante la falta de inversión y gestión por parte del Gobierno del presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno.

En declaraciones a los medios, durante su visita al municipio gaditano de Chiclana donde ha mantenido un encuentro con los vecinos y colectivos de dicha localidad, este sábado que su prioridad, si sale elegida como nueva presidenta del Gobierno andaluz en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, será aprobar en el primer Consejo de Gobierno una ley que garantice que todos los ciudadanos tengan "un tiempo de respuesta razonable" por parte del Sistema Sanitario Público andaluz.

"Creo que es muy importante que la ciudadanía en cuenta que somos clase media en Andalucía porque disfrutamos de unos servicios públicos que nos permiten disponer de una renta y que si no estuviera garantizada esa atención, la tendríamos que inmovilizar. Para el PSOE se ha convertido en un lema de campaña, el próximo 17 de mayo va a ser un referéndum por la sanidad pública", ha sostenido.

Al hilo, la secretaria general del PSOE-A ha expuesto que las elecciones autonómicas pondrán de manifiesto si "todo el mundo, por el hecho de ser ciudadano, tiene que tener acceso a los tratamientos", o, por el contrario, "tiene que haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que es el modelo del Partido Popular y de Juanma Moreno".

A su juicio, el que se puede pagar un seguro privado tendrá garantizada la atención y el que no se lo pueda permitir, "tendrá que disfrutar de lo que quede de un servicio sanitario que, a fuerza de no impulsar y de no invertir, se convierte en un mal servicio sanitario".

Por ello, ha recriminado al Gobierno de Juanma Moreno la "tardanza" que sufren los ciudadanos a la hora de recibir atención sanitaria. "No se puede tardar 15 días en que una persona sea vista o sea atendida con su médico de familia, porque no se ha hecho una apuesta por la atención primaria", ha criticado Montero, añadiendo que el Partido Socialista andaluz pretende ofertar políticas que "afiancen el estado del bienestar, la vivienda o la sanidad o la educación".

"Nosotros criticamos y ofertamos políticas, que es lo que los ciudadanos eligen el 17M. Si quieren una política que afiance el estado del bienestar, la vivienda o la sanidad o la educación, o si prefieren un sálvese quien pueda, en donde cada uno se busca la vida para intentar encontrar una respuesta que los poderes públicos no le dan", ha aseverado.

En este sentido, la candidata socialista a la Presidencia del Ejecutivo andaluz ha incidido en que el PSOE-A tiene como intención poner a la Junta de Andalucía al servicio de la ciudadanía, y que "no sea ese escaparate que la ha convertido el Partido Popular, más en la apariencia que en la respuesta concreta que se quiera dar a los problemas de la gente".



