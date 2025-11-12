Por Andalucía quiere a viceconsejero de Sanidad en el Parlamento: "Con esta puerta giratoria Moreno se pilla los dedos"

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, este miércoles en rueda de prensa en el Parlamento. - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha asegurado este miércoles que su grupo solicitará la comparecencia en comisión parlamentaria del nuevo viceconsejero de Sanidad y Consumo, Nicolás Navarro, a quien nombró el lunes el Consejo de Gobierno, para "ver a qué dedicaba el tiempo laboral" por cuenta de una retribución que ha trascendido de 130.000 euros de tres ocupaciones, dos cargos públicos y una actividad privada como médico, para inferir entonces que si "encontraba a jornada en el hospital entonces percibe ingresos indebidos por su actividad pública".

"Con esta puerta giratoria Moreno Bonilla se pilla los dedos", ha proclamado Nieto, convencida que supone "una provocación" por parte de "alguien que se piensa está por encima de todos", antes de insistir en los emolumentos del nuevo viceconsejero como vicepresidente de la Diputación de Granada, concejal en Motril y responsable de Urgencias de un hospital privadado por cuanto su duda es de "de cuál de los sitios de los que ha cobrado ha cometido fraude".

"Tiene que aclarar cómo hacía para ganar 130.000 euros", ha remachado sus cuestiones sobre la elección del nuevo viceconsejero.

En rueda de prensa en la sede parlamentaria la también dirigente de IU Andalucía ha considerado que el presidente de la Junta de Andalucía debe "muchas explicaciones" al plantear "qué mensaje está lanzando Moreno Bonilla" después de las manifestaciones en todas las capitales de provincia, si después de esa movilización ciudadana su elección para ser el número dos de Sanidad es "un señor de su partido".

En el análisis de Nieto sobre "el profundo caos" en la gestión sanitaria del Gobierno andaluz y "su derivada del nombramiento del nuevo viceconsejero" ha enmarcado la crisis de los cribados del cáncer de mama para lamentar entonces "el enésimo desaire, el ninguneo a Amama" y recriminarle al Gobierno andaluz que "no parece tener muy claro el papel de asociaciones de víctimas" en medio del "proceder errático del Servicio Andaluz de Salud (SAS)".

La portavoz de Por Andalucía ha sostenido que "nos deja perplejos el supuesto acuerdo de confidencialidad" exigido a las asociaciones de víctimas del cáncer de mama por participar en los grupos de trabajo, para considerar que "faltan explicaciones de lo que ha pasado" además de lamentar que "las mujeres están desatendidas".

"Un Gobierno democrático no se puede acoger a la confidencialidad", ha señalado Nieto en este sentido, quien ha considerado que "de no ser por Amama no hubiésemos la conciencia de lo que ha sucedido", por lo que ha reclamado "un respeto a estas mujeres".

"Hay un baile de cifras preocupante", ha continuado argumentando sobre la crisis del cáncer de mama, por cuanto ha recordado que "Amama da una cifra, Facua da otra, el SAS reconoce otra", por lo que ha concluido que "el Gobierno de Moreno Bonilla está ocultando lo que ha sucedido, no nos lo ha explicado", para remarca que los planes de choque que ha anunciado el Gobierno andaluz sobre cáncer de mama, de cervix y colon "no tiene soporte presupuestario, no está en las cuentas que vamos a debatir esta tarde".

La portavoz del Grupo Por Andalucía ha exclamado un "ya está bien de vetos" en su alusión a la negativa del Grupo Popular a admitir la comparecencia de Amama entre los agentes sociales para que ofrezcan su versión del proyecto de Presupuestos para 2026.

"Hace falta una explicación", ha reclamado Nieto mientras ha blandido sobre las mamografías que "hay imágenes que no estaban y luego aparecieron", por lo que ha reclamado "medidas para que estas cosas no se produzcan en un futuro".