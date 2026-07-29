Andalucía recibirá del Gobierno en 2027 un 8% más en entregas a cuenta hasta un "récord" de 31.692 millones

Archivo - Monedas, moneda, billete, billetes,euro ,euros, capital, efectivo, metálico, riqueza EUROPA PRESS 20/3/2025 - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha comunicado este miércoles que las entregas a cuenta que va a recibir Andalucía durante el próximo año 2027 aumentarán hasta una cifra "récord" de 31.692 millones de euros, "un 8% más que en 2026".

Así lo ha dado a conocer en una nota el Ministerio de Hacienda, que ha comunicado este miércoles a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla las entregas a cuenta que recibirán del sistema de financiación autonómica en el año 2027.

Según ha detallado el ministerio que dirige Arcadi España, el conjunto de los territorios recibirá el próximo ejercicio 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026, "la mayor cifra jamás registrada", según ponen de relieve desde este departamento, desde donde han subrayado que, "desde el inicio del Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han visto mejorada todos los años la financiación que reciben por parte de la Administración central".

Si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos ascienden a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026, una "transferencia histórica que se incrementaría aún más si se aprobara el nuevo modelo de financiación", advierten desde Hacienda.

En el caso de Andalucía, sus entregas a cuenta aumentarán hasta los 31.692 millones, un 8% más que en 2026. No obstante, desde el Gobierno puntualizan que, si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 33.817 millones, es decir, un 10,3% superior en comparación con el anterior ejercicio.

"Nunca el Gobierno andaluz había contado con tantos recursos", aseveran desde el Ministerio de Hacienda, cuyo titular, Arcadi España, ha destacado que estas entregas a cuenta demuestran "el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas", al tiempo que ha apuntado que "este volumen de recursos históricos debe servir para reforzar sus servicios públicos y el Estado de bienestar".

Además, Arcadi España ha defendido que el incremento de los recursos es "consecuencia de la buena política económica del Gobierno, que ha permitido reducir el desempleo por debajo del 10% por primera vez en 18 años y liderar el crecimiento de las grandes economías" de la Unión Europea (UE).

Desde el Ministerio agregan que "las entregas a cuenta podrían ser aún mayores, ya que el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación autonómica, que supondrá, según los datos estimados para 2027, hasta 4.846 millones adicionales para Andalucía".

Asimismo, recuerdan que se encuentra en tramitación parlamentaria "una condonación histórica de la deuda autonómica", que para Andalucía asciende a 18.791 millones.

Al respecto, el ministro de Hacienda "ha tendido la mano a todas las comunidades autónomas para sacar adelante la reforma del modelo de financiación", y ha lamentado que las gobernadas por el Partido Popular "se hayan negado a negociar hasta ahora".

VALORACIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado en un audio remitido a los medios las cantidades de las entregas a cuenta que va a recibir Andalucía, con las que, según ha defendido, "queda demostrado" que esta comunidad autónoma "está recibiendo más fondos que nunca".

Fernández ha remarcado que se trata de "unas cifras históricas que deberían ser utilizadas" por parte de la Junta de Andalucía "para reforzar los servicios públicos", con medidas como "contratar más médicos y con mejores condiciones laborales, aclimatar los colegios o disminuir las listas de espera de la dependencia", según ha añadido el delegado para concluir.