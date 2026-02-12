Andalucía reduce a 3.065 los desalojados, mantiene 89 carreteras cortadas y roza las 12.000 incidencias por el temporal

Desbordamiento del río y movimientos de tierra en Ubrique. - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de personas desalojadas en Andalucía ha descendido a 3.065, la mayoría en la provincia de Cádiz. Desde el inicio de la concatenación de borrascas, la comunidad ha registrado un total de 11.876 incidencias, 129 de ellas este jueves, mientras que 98 carreteras permanecen cerradas al tráfico.

Así lo ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en una nota, detallando que el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) se mantiene activo ante el recrudecimiento de la meteorología previsto desde esta medianoche, con avisos naranja y/o amarillo por lluvia y viento en toda la región. Esta situación fue abordada en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) celebrada este jueves por la tarde, encabezada por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, como director del plan.

Por provincias, los desalojos se concentran principalmente en Cádiz (2.581), seguidos de Málaga (245), Córdoba (87), Granada (79), Jaén (59), Huelva (ocho) y Sevilla (seis). Además, el número de escenarios activos se ha reducido de ocho a seis tras el cierre de San Roque (Cádiz) y El Palmar (Sevilla), y las incidencias en estas zonas han bajado a 43.

Las salas del 112 han gestionado este jueves 129 emergencias, elevando a 11.876 el total desde el 27 de enero debido a los efectos de lluvias y viento. Cádiz sigue siendo la provincia más afectada, con 2.545 incidencias, seguida de Jaén (2.069), Sevilla (1.989), Granada (1.654), Málaga (1.227), Córdoba (1.125), Almería (744) y Huelva (523).

DESPRENDIMIENTOS EN GRANADA

Entre las emergencias coordinadas durante la jornada de este jueves, destaca el aviso de desprendimiento de un barranco sobre un edificio en Pradollano en Monachil (Sierra Nevada, Granada) en la calle Fuente del Tesoro, sobre las 14,00 horas, sin que haya constancia de daños personales, al tiempo que los servicios de emergencia han procedido al desalojo preventivo de cuatro apartamentos.

En Granada, el Ayuntamiento de Zagra ha evacuado en prevención ocho viviendas por desprendimientos en el castillo del municipio y en dos murallas, mientras que en Loja también se ha procedido al desalojo de varias líneas de casas próximas a una piedra de gran tamaño con riesgo de caída en Camino de Zagra, en el barrio de La Estación. Desde el Puesto de Mando Avanzado en la Serranía de Ronda, la dirección de la emergencia ha informado que Cruz Roja ha atendido a medio millar de afectados en el pabellón El Fuerte, habilitado como albergue y centro de atención social.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) prosigue con el seguimiento exhaustivo y permanente de la presa de Montejaque y también se han realizado labores conjuntos con el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga de valoración de una posible demolición de un muro en Cartajima. En Málaga, se siguen con incidencias en el suministro de agua para consumo en las localidades de Benalauría, Alpandeire, El Burgo, Cortes de la Frontera, El Colmenar, Igualeja, Serrato, Jimera de Líbar y Álora.

En Cádiz, se han recibido peticiones de atención por filtraciones en dos colegios de Jimena de la Frontera, así como en la sede de Policía Local, junto con la caída de un muro de contención en las proximidades del aparcamiento del castillo del municipio.

En Jaén, asimismo, el Ayuntamiento de Cazorla ha comunicado la actuación en tres casas deshabitadas con peligro de derrumbe y en Villanueva del Arzobispo se interviene en daños en edificios municipales y algunas viviendas residenciales, así como en caminos rurales y redes de saneamiento.

Un total de 131 efectivos de EMA Infoca ha intervenido durante la jornada de ESTE jueves en varias localidades de la comunidad para atender y paliar los efectos del enjambre de borrascas. Los efectivos de EMA Infoca han trabajado en nueve actuaciones distintas, sobre todo en la retirada de árboles en Olvera, El Gastor y La Alcaidesa (Cádiz), Palma del Río (Córdoba), Los Guájares y Montefrío (Granada) y Marbella (Málaga).

En Lugros (Granada), se han hecho tareas de avituallamiento al ganado del Camarete a través de la BRICA de Jerez del Marquesado con un helicóptero Súper Puma para garantizar el alimento para varios días.

MÁS DE 360 PLANES DE EMERGENCIA LOCALES ACTIVOS

El titular de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha comunicado en el Comité Asesor del Plan de esta tarde que actualmente permanecen activados un total de 362 Planes Territoriales de Emergencia Local (PTEL) en toda la comunidad, "cifra que solo demuestra la magnitud de la emergencia, sino la vital insistencia que ha hecho el Gobierno andaluz en las labores de planificación y prevención de riesgos como herramienta más efectiva para atenuar los efectos y daños de episodios tan adversos como los que estamos sufriendo desde finales de enero en la región".

La Dirección General de Tráfico (DGT) informa en estos momentos de 119 carreteras afectadas por los efectos del río atmosférico. De ellas, un total de 98 permanecen cerradas al tráfico.

Granada con 25 es la provincia con una mayor afectación, seguida de Cádiz con 21, Córdoba con 23, 12 en Jaén, 15 en Málaga, 12 en Sevilla y 11 en Huelva. La Dirección del Plan recuerda que el estado de las carreteras está muy comprometido en algunos puntos por lo que es fundamental, evitar desplazamientos en las zonas afectadas y, en caso necesario, planificar bien las rutas, seguir indicaciones y extremar la prudencia, disminuyendo la velocidad y aumentado la distancia de seguridad.