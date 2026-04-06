Andalucía registra 23.924 incidencias durante la Semana Santa coordinadas por EMA 112

Archivo - Instalaciones del servicio de emergencias 112 Andalucía en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía EMA 112 ha gestionado un total de 23.924 incidencias en el conjunto de la comunidad autónoma durante el periodo de Semana Santa, comprendido entre las 15,00 horas del 27 de marzo, Viernes de Dolores, y las 00,00 horas del Lunes de Pascua. Este volumen representa un incremento del 12,31% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Según ha señalado la Junta en una nota de prensa, las asistencias sanitarias, con un total de 11.408, y las actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, hasta 4.475, han constituido los principales motivos de activación del servicio. Asimismo, se han atendido 2.069 incidencias de tráfico, 1.303 accidentes de circulación, 1.147 incendios y 1.099 situaciones vinculadas al bienestar animal.

En menor medida se han coordinado también 404 anomalías en servicios básicos, 374 solicitudes de servicios sociales y 358 rescates y salvamentos, entre otras cuestiones.

El Sábado Santo se ha configurado como la jornada de mayor demanda del servicio con un total de 2.705; mientras que el tramo horario de mayor intensidad operativa se ha localizado entre las 20,00 y las 21,00 horas del 4 de abril.

Además, cifras muy similares se alcanzaron también el Domingo de Resurrección con 2.677 incidencias, el sábado día 28 de marzo con 2.606 y el Domingo de Ramos con 2.591.

Desde el punto de vista territorial, Sevilla es la que ha coordinado el mayor volumen de emergencias a lo largo de esta Semana Santa, con un total de 5.745, seguida de Málaga con 5.209.

A continuación, se sitúan Cádiz y Granada, con 3.100 y 2.955, respectivamente. Le siguen Almería con 1.997; Córdoba, 1.791; Jaén, 1.579; y Huelva, 1.548.

En cuanto a las capitales de provincia, la ciudad de Sevilla es de nuevo la que ha atendido un mayor número de requerimientos, con 2.670 emergencias gestionadas en el 112, seguida nuevamente por la de Málaga, con 1.862 avisos atendidos.

Por detrás están las de Granada, con 900; Córdoba, 877; Almería, 496; Huelva, 473; Jaén, 306; y Cádiz, 281.

Por franja horaria, el momento de más actividad en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 20,00 y las 21,00 horas del sábado 4 de abril, cuando se llegaron a coordinar hasta 174 incidentes en una hora, seguida del Domingo de Ramos entre las 19,00 y las 20,00 horas con una media de 170 avisos.

Tal y como ha subrayado la Junta, la ciudadanía puede recurrir al teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

"Con una sola llamada a este número gratuito y fácil de recordar vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año", ha añadido.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano, además de en español.

De esta forma, "garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia".