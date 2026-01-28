Andalucía registra 2.505 incidencias por el temporal, sin heridos graves, y la Junta pide "no bajar la guardia"

1046746.1.260.149.20260128213336 El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz durante la atención a medios en la sede del 112. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que la comunidad andaluza ha registrado un total de 2.505 incidencias entre la jornada del martes y la de este miércoles debido a las borrascas que afectan a la región, de las cuales 1.596 se han producido este miércoles. "Ninguna de ellas ha sido grave, y la caída de árboles y otros elementos del mobiliario urbano ha sido el tipo de incidencia más frecuente", ha explicado Sanz, quien ha pedido a la población "no bajar la guardia".

Así lo ha explicado en rueda de prensa, antes de la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, celebrada este miércoles por la tarde, en la que ha detallado la distribución de incidencias por provincias: Cádiz 524, Sevilla 500, Jaén 343, Málaga 287, Granada 273, Almería 213 y Huelva 140. En este contexto, Sanz ha subrayado que durante la jornada de este miércoles no se ha registrado "ninguna incidencia de riesgo grave para las personas, ni heridos graves".

Con respecto a la evolución del tiempo para este miércoles, ha señalado que "la incidencia parece ser más baja, tanto en viento como, especialmente, en lluvia. La evolución seguirá una línea desde Grazalema hacia Cazorla, aunque en algunos lugares que estaban en nivel naranja este miércoles el riesgo por lluvia pasará a amarillo. Por tanto, será necesario tomar las decisiones oportunas durante el transcurso de la noche".

En este contexto, ha añadido que "las lluvias persistentes y acumuladas hacen que los niveles de los ríos se mantengan todavía altos en muchos puntos, pero en prácticamente todos, por no decir todos, presentan una tendencia descendente". No obstante, ha asegurado que la Administración continuará "manteniendo una estrecha vigilancia de la situación hidrológica en todas las provincias andaluzas".

"NO PODEMOS BAJAR LA GUARDIA"

Ante esta situación, ha pedido a la población que atienda las instrucciones del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, porque "evidentemente estamos todavía ante una situación de riesgo y no podemos bajar la guardia". Asimismo, ha recomendado "evitar desplazamientos innecesarios, no transitar por zonas arboladas ni espacios al aire libre próximos a obras, cornisas o elementos del mobiliario urbano que puedan desprenderse, y en todo momento extremar la precaución siguiendo las pautas de protección frente a lluvias y viento".

En este contexto, el consejero ha subrayado que decisiones como el cese de la actividad lectiva en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz --a lo que se sumó el Campo de Gibraltar--, así como el desalojo de viviendas en diferentes puntos de Cádiz, Jaén y Málaga, se han tomado "en base a criterios objetivos, combinando un nivel naranja de riesgo por lluvia con un nivel naranja alto de viento. Cuando se alcanza nivel rojo, también se procede al cierre de los centros educativos".

En todo caso, ha aclarado que en la bahía de Cádiz "en ningún momento la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha variado el nivel amarillo". No obstante, ha reconocido que "comprendemos la máxima preocupación" de la población ante estos fenómenos, señalando que la alerta se mantendrá durante toda la semana.

Asimismo, ha detallado las medidas adoptadas a lo largo de la jornada, explicando que este miércoles la Junta de Andalucía ha enviado un mensaje Es-Alert a un total de 36 municipios del Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería, afectados por aviso rojo de fuertes vientos con motivo de la borrasca 'Kristin'.

En cuanto a la suspensión de clases en los municipios que integran el Campo de Gibraltar --San Roque, Castellar de la Frontera, Algeciras, La Línea de la Concepción, Los Barrios y Tarifa--, en Cádiz, ha explicado que esta decisión se adoptó tras elevarse el nivel de alerta por lluvia de amarillo a naranja, aunque en algunos de ellos, como Jimena, las clases ya habían sido suspendidas previamente.

UN TOTAL DE 37 CARRETERAS CORTADAS

Por otro lado, el responsable de Emergencias ha señalado que, según la Dirección General de Tráfico (DGT), en Andalucía hay 37 carreteras cortadas, en concreto, 34 por inundaciones y tres por acumulación de hielo y nieve.

En el caso de las vías afectadas por inundaciones, 19 se encuentran en la provincia de Cádiz, cinco en Córdoba, y Granada, Sevilla y Almería cuentan con dos cada una. A esto se suman tres carreteras cerradas al tráfico por nieve, en Almería y Granada.

Por último, Sanz ha agradecido la colaboración de todas las Administraciones, Cuerpos de Seguridad y Bomberos, destacando de manera especial a Cruz Roja y a los servicios de la Junta de Andalucía adscritos a la Agencia de Emergencias. También ha subrayado la labor del Infoca, que "ya está actuando en la limpieza, el achique de agua y otras actuaciones vinculadas a la seguridad de las carreteras andaluzas".