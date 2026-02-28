Por Andalucía reprocha a Aguirre "colar el argumentario" del PP un 28F del que "la derecha no tiene nada que celebrar"

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, este sábado en declaraciones a los medios en el Parlamento con el también diputado José Manuel Gómez Jurado a su espalda. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha considerado este sábado que en el discurso institucional del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, por el Día de Andalucía "le pesa bastante más ser del Partido Popular que ser la segunda autoridad de la comunidad autónoma andaluza", por cuanto ha considerado que "ha colado el argumentario de su partido" sobre el 28 de febrero de 1980.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento a la conclusión de la intervención de Aguirre, ha afirmado que, "como la derecha no tiene nada que celebrar" sobre el referéndum de acceso a la autonomía política, en su defecto ha propiciado que el 28 de febrero sea "solo una gala, un evento y una enorme pompa de jabón".

Ahí ha situado que el propósito de esa concepción del 28F es "encasular una imagen buenista de un gobierno cuasi perfecto liderado por un presidente, el señor Bonilla, que todo lo hace magníficamente bien".

La también dirigente de Izquierda Unida Andalucía ha contrapuesto que en la intervención de Aguirre entre "los hitos que le han parecido destacables" haya sido recuperar un belén navideño cuando "no ha tenido una palabra de recuerdo para las mujeres afectadas por la crisis del cribado del cáncer de mama".

Nieto, quien ha lamentado la alusión a la propuesta para un nuevo modelo de financiación "repitiendo los bulos ya desmontados", ha considerado como balance de una legislatura que se acerca a su final por la celebración de elecciones en junio que "no ha habido una legislatura en la que el Parlamento haya estado más supeditado a las órdenes expresas del gobierno de la Junta de Andalucía".

Ha recriminado una estrategia de fondo que ha atribuido al Gobierno andaluz y al Partido Popular de "descafeinar el 28 de febrero" y de esa manera "dejarlo solo en la fanfarria" cuando ha enarbolado "los incumplimientos flagrantes de nuestro Estatuto de Autonomía" al esgrimir en este sentido que el Gobierno andaluz "no ejerce las competencias que debiera o ni siquiera pide al Gobierno central para su traspaso".

Nieto ha señalado que el actual 28 de febrero de Andalucía, tras siete años de gestión del Partido Popular, "ha aumentado la brecha de la desigualdad" y ha criticado una referencia de Aguirre a las víctimas de la violencia machista "sin afearle" al Gobierno andaluz que no haya traído al Parlamento un plan contra la violencia de género cuando su formulación se aprobó en Consejo de Gobierno.

