Andalucía roza las 9.000 incidencias con la serie de borrascas y mantiene 84 carreteras cortadas

Caída del tendido eléctrico en la carretera de Villamartín a Bornos en la provincia de Cádiz provocado por la borrasca Leonardo. A 5 de febrero de 2026, Cádiz (Andalucía, España). El Servicio de Emergecias de Andalucía EMA 112 ha gestionado durante la mad - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado ya casi 9.000 incidencias --en concreto, 8.994--, desde el pasado 27 de enero, en el marco de la serie de borrascas que vienen afectando a la comunidad autónoma, la última de ellas, llamada 'Leonardo', que ha ocasionado un total de 4.795 emergencias contabilizadas por el servicio 112, al tiempo que mantiene 84 carreteras cortadas por los efectos de este temporal.

Así se detalla en una nota de prensa de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que precisa que la mayoría de incidencias gestionadas en esta serie de borrascas desde el pasado 27 de enero se ha localizado en la provincia de Cádiz (1.756), a la que siguen en número de emergencias registradas Jaén (1.612), Sevilla (1.605), Granada (1.261) y Málaga (912). Por detrás de estas provincias se sitúan las de Córdoba (814), Almería (636) y Huelva (398).

Según la EMA, la noche y la madrugada de este viernes, 6 de febrero, han discurrido "sin incidencias de gravedad y con apenas una treintena de actuaciones" (32).

No obstante, una mujer ha resultado herida durante la noche en Mengíbar (Jaén) al caerle el techo de su vivienda y, a las 8,15 horas de este viernes ha cedido la muralla que rodea la Ermita del Santísimo Cristo de Iznatoraf (Jaén), tras lo que el consistorio ha acotado la zona sin que nadie haya resultado herido.

También en la provincia de Jaén, la pedanía de Coto-Ríos --en Santiago-Pontones--, continúa "aislada", mientras que, en Andújar, ocho personas han sido evacuadas con carácter preventivo por la subida de nivel de los arroyos.

La crecida del río Guadalimar en Jaén ha causado el desalojo a primera hora de la mañana de una quincena de viviendas en la barriada del Puente de los Chozos, en el municipio de Estación Linares-Baeza, y ha anegado varias fincas agrícolas en Ibros.

En Córdoba, este pasado jueves se completó "con éxito" el desalojo de las 400 viviendas de la zona inundable, y desde la mañana de este viernes se encuentra operativo un Puesto de Mando Avanzado en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta en la capital cordobesa.

También se han registrado varias evacuaciones por riesgo de derrumbe en Pedro Abad (Córdoba), mientras que un varón herido este jueves por la caída de un muro en la Puebla de Don Fadrique (Granada) fue rescatado y trasladado a un centro sanitario de Baza con diversos traumatismos.

En Málaga prosigue, sin resultados, la búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga, en el río Turvilla, mientras que desde el Puesto de Mando Avanzado de Ronda se ha alertado de que en las últimas horas se han producido alejamientos preventivos en los municipios de Cortes de la Frontera, Ronda, Cañete la Real y Jimera de Líbar, junto con desalojos de varias viviendas en Cuevas del Becerro por "peligro de derrumbe", así como por anegaciones en Benaoján, en una docena de viviendas.

En este punto, la red viaria provincial ha tenido afectación de varios ejes estratégicos que "condicionan a esta hora la movilidad en la zona, con riesgo de aislamiento de algunos municipios en zonas rurales y de montaña". Hay incidencias con la red de agua potable en Igualeja, Serrato, Benaoján, Benalauria y las pedanías de Siete Pilas y Colmenar y en Cartajima.

En Sevilla, el Ayuntamiento de Tocina ha prealertado e informado de las medidas preventivas y de seguridad a los vecinos de las zonas inundables. En estos puntos se ha pedido la retirada de enseres y elevación a zonas altas. Este jueves se procedió a la retirada de animales de varias vaquerizas con la asistencia de tres agrupaciones locales del voluntariado del Protección Civil de la provincia.

Se "extrema la vigilancia" también en Lora del Río, especialmente en la punta alta del Guadalquivir, en la desembocadura del arroyo Churre, que presenta "niveles elevados", mientras que permanecen evacuadas en la Isla del Vicario, en Écija (Sevilla), 76 vecinos por la crecida del río Genil, junto con doce más en El Palmar de Troya.

CARRETERAS CORTADAS

La Dirección General de Tráfico mantiene 84 carreteras cortadas en la red viaria andaluza, 82 de ellas por inundaciones y dos por hielo y nieve. La provincia más afectada es Cádiz, con 27 vías cerradas al tráfico, seguida de Córdoba (16), Jaén (12) y Sevilla (12), Granada (10) y Málaga (5).

A estas hay que sumar dos carreteras más en Sierra Nevada (Granada) cortadas por hielo y nieve, que son la A-395 --entre el kilómetro 32 y el 39-- y la A-4025, del kilómetro 0 al 7,35.

EMBALSES

Por otro lado, las presas de Andalucía continúan desembalsando "para alcanzar los niveles de resguardo requeridos ante posibles avenidas de agua".

En la provincia de Cádiz, la situación ha mejorado en la presa de Bornos, en el sistema Guadalete, que en las últimas horas ha recuperado nivel de resguardo, aunque continúa desembalsando en estos momentos por los desagües de fondo a un caudal de 650m3/segundo, así como también la presa de Arcos de la Frontera, que está aliviando a 700m3/segundo.

En la provincia de Málaga se están reduciendo los resguardos en sus presas por los mayores aportes de agua, y también se sigue desembalsando, con especial atención a la presa de Conde del Guadalhorce, cuyo volumen se está incrementando en las últimas horas, como también lo está haciendo el de la Presa de Rules, en la provincia de Granada.

"Mejora la situación" en el río Guadiana, en la cuenca del Chanza, provincia de Huelva, debido a que han disminuido los caudales desembalsados en Portugal.

AVISOS METEOROLÓGICOS

Toda Andalucía está este viernes con avisos amarillos por viento o fenómenos costeros que en Cádiz, Málaga, Jaén y Sevilla vendrán acompañados también de lluvias y/o tormentas.

Las campiñas sevillana, gaditana y cordobesa tienen aviso amarillo por tormentas hasta las 17,59 horas, y hasta la misma hora está vigente el aviso por lluvias en Sierra Sur de Sevilla y Ronda, mientras que, en el caso de Grazalema en Cádiz, y Cazorla y Segura en Jaén, se extienden hasta las 23,59 horas.

Tanto en Ronda como en Grazalema las lluvias vendrán acompañadas de viento hasta las 18,00 horas. El viento será protagonista este viernes en la subbética cordobesa, en el valle del Guadalquivir, así como en Capital y Montes en Jaén, Guadix y Baza, en Granada, también hasta las 18,00 horas y hasta la medianoche en el Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Almería capital. Fenómenos costeros presenta todo el litoral andaluz con la única excepción de Málaga.

DISPOSITIVO DE APOYO PSICOLÓGICO

Por otro lado, desde las 10,00 horas de este viernes está activo un dispositivo de apoyo psicológico y acompañamiento emocional en el contexto de la alerta meteorológica en Andalucía, que nace con el objetivo de "cuidar de las personas de forma integral, ofreciendo apoyo cercano, preventivo y proporcionado ante situaciones de estrés, ansiedad, incertidumbre o aislamiento, tanto a la ciudadanía como a los profesionales, sin alarmar ni medicalizar".

Asimismo, la dirección de la Emergencia solicitó este pasado jueves al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, un equipo de especialistas en hidrología y movimiento del terreno.

Este organismo activó su protocolo de respuesta y ha dispuesto un Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (Gade) integrado por ocho especialistas de distintas disciplinas para prestar asesoramiento científico-técnico frente a la situación en el entorno de Grazalema.

Durante la mañana de este viernes está prevista la coordinación con el director general de Emergencias, Protección Civil y Lucha contra Incendios de Andalucía, Alejandro García, para su incorporación al operativo andaluz.