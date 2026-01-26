Andalucía suma tres asesinatos machistas en un mes tras confirmarse el caso de Málaga

Archivo - Imagen de archivo de lazo morado en repulsa de la violencia machista. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía contabiliza tres asesinatos por violencia machista en lo que llevamos de 2026 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 33 años en Málaga.

El Ministerio ha elevado a cinco las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año en España, y a 1.348 desde 2003, fecha desde la que existen registros oficiales, tal como han confirmado desde el departamento de Ana Redondo. Por comunidades, Andalucía cuenta este año, hasta la fecha, con el mayor número de asesinadas por violencia de género, con tres casos.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 33 años, asesinada presuntamente por su cónyuge, que se encuentra detenido.

El respecto de este suceso, fuentes cercanas a la investigación han detallado que el hombre, de nacionalidad española, ha sido detenido este sábado tras entregarse en la prisión provincial de Málaga ubicada en la localidad vecina de Alhaurín de la Torre.

Las mismas fuentes han señalado que la víctima es una mujer de nacionalidad británica, que se encontraba en el sistema VioGén, y que presentaba heridas en el cuello.

La víctima tenía dos hijas y un hijo menores de edad en común con el agresor. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

CASOS ANTERIORES

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista este año en Andalucía, la primera fue en Quesada (Jaén), y esta segunda en Olvera (Cádiz).

Así, el pasado miércoles 7 de enero, Andalucía contabilizaba una mujer asesinada por violencia machista en lo que llevamos de año de 2026, tras confirmarse el caso de una mujer de 38 años en la localidad jiennense de Quesada.

El segundo caso ocurrió en la localidad gaditana de Olvera, cuando la víctima de 58 años, fue asesinada por su cónyuge de 60 años.