Detenido en Málaga un joven de 18 años por agredir a su pareja en presencia de la hija de ambos de nueve meses

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo de 18 años como presunto autor de un delito de malos tratos, ya que, presuntamente, agredió a su pareja en presencia de la hija de ambos de nueve meses.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 18.30 horas del pasado 13 de enero en el distrito Bailén-Miraflores, cuando una unidad policial de la JPBD Norte se encontraba realizando un servicio. Fue entonces cuando los policías observaron, a través de una ventana, cómo se estaba produciendo una agresión de un hombre hacia una mujer en otra vivienda, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

En concreto, vieron cómo el individuo empujó y zarandeó con fuerza a una joven, que rápidamente se dirigió hacia un bebé porque estaba llorando.

Ante la gravedad de lo sucedido, los agentes se dirigieron inmediatamente al inmueble en el que estaban sucediendo los hechos. Al llegar, la puerta estaba abierta, por lo que los policías accedieron y se entrevistaron con las partes.

La pareja, que lleva un año y medio de relación, tiene una hija en común de nueve meses. Por los hechos descritos, de los que los policías fueron testigos, se procedió a la detención del joven como presunto autor de un delito en el ámbito de la violencia de género.

Desde la Policía Local de Málaga, se recuerda que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.