Andalucía supera 3.200 incidencias con 40 carreteras cortadas y seis heridos por caída de un techo en Jerez (Cádiz)

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal continúa azotando Andalucía desde el inicio del episodio de borrascas el pasado martes, que ya ha dejado un total de 3.231 emergencias coordinadas, de las cuales 297 se han registrado durante la jornada de este jueves. Entre los incidentes más relevantes destaca el desprendimiento del techo de escayola de un establecimiento hostelero situado en la calle Manzano, en Jerez de la Frontera (Cádiz), que ha causado seis heridos. Asimismo, el número de carreteras cortadas en la comunidad ha ascendido a 40 como consecuencia de estas borrascas.

Según ha informado la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, a través de la Agencia de Emergencias de Andalucía, Cádiz es la provincia con mayor número de avisos, con 752 incidencias coordinadas. Le sigue Sevilla (614), Jaén (451), Granada (368), Málaga (330), Almería (278), Córdoba (266) y Huelva (171).

El viento ha motivado la mayor parte de los avisos recibidos al teléfono 112 y concentrados sobre todo en la caída de ramas y árboles, objetos inestables en fachadas, cableado, cartelería y vallas publicitarias, así como el desplazamiento del mobiliario urbano. Asimismo, parte de los avisos también han venido motivados por incidencias en la red viaria debido a balsas de agua e inundaciones por arroyos desbordados y desprendimientos de tierra. De igual forma, se han atendido anegaciones en viviendas y garajes, así como algunos rescates de vehículos en zonas anegadas.

La situación del Guadalete ha obligado a nuevos desalojos preventivos en Jerez, que se suman a los que han tenido lugar a primera hora de este jueves. Las nuevas zonas evacuadas son Portal y Portalillo, La Ina, Las Pachecas, La Corta y LomoPardo, que se suman a los desalojos realizados en La Greduela, Los Cejos del Inglés y Cañada del Carrillo. Hasta allí se ha desplegado un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para hacer seguimiento de la evolución de la situación en la zona.

Además, en esta localidad gaditana se han coordinado más de una veintena de avisos por la caída de ramas y árboles, así como anegaciones, principalmente estas en la zona de Las Pachecas. De hecho, en esta zona Protección Civil ha evacuado a un hombre que permanecía incomunicado en una gasolinera de la zona.

El desbordamiento de arroyos ha provocado también un rescate en Iznalloz (Granada). El 112 ha atendido en la mañana de este jueves una solicitud de rescate para cuatro personas que estaban encima de una furgoneta en Los Retamales, en el arroyo de Cañada Hermosa. Hasta el lugar se han desplazado bomberos y la Guardia Civil, aunque finalmente las personas han podido salir por sí mismas y no han requerido rescates.

Además, en el municipio almeriense en Viator se ha derrumbamiento un cerro sobre unos vehículos en el Polígono La Juaida. El aviso se ha recibido en las salas del 112 minutos antes de las 13,30 horas. Hasta el lugar se han desplazado Bomberos del Consorcio del Poniente y de Almería, Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios, aunque de momento no hay constancia de heridos. Bomberos ha informado de que en el interior de los coches no hay personas atrapadas, no obstante Protección Civil de la Diputación Provincial ha enviado perros de búsqueda para inspeccionar la zona. También se va a enviar maquinaria pesada para facilitar las labores.

La Junta mantiene la vigilancia de la situación hidrológica en todas las provincias andaluzas y mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía. Esta fase se refiere a un fenómeno que implica daños potenciales o efectivos --o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan-- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes.

La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil. Este Plan se encontraba en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado viernes 23 de enero cuando comenzaron los primeros avisos meteorológicos de peligro importante e incidencias asociadas en la región.

ASCIENDEN A 40 LAS CARRETERAS CORTADAS

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que 40 carreteras permanecen cortadas, 32 por inundaciones y tres por acumulación de hielo y nieve. De las vías afectadas por anegaciones, 21 se localizan en la provincia de Cádiz. En concreto, están cortadas la A-2075 en Rota; la A-2101 en Castellar de la Frontera; la A-2103 en Guadiaro; la A-2202 en El Guijo; y la A-381 en los accesos de Los Repastaderos. También permanecen cerradas la CA-3101 en Machamudo Alto-Añina-Polilla; la CA-3102 a su paso por Jerez; la CA-3104 en Guadalcacín; la CA-3110 en La Ina-Los Repastaderos; la CA-3113 (carretera de El Portal a Los Repastaderos); la CA-4107 en Torrecera-Los Isletes; la CA-5101 en el tramo La Garrapata-Gibalbín; la CA-6101 en el término de Bornos-Coto de Bornos; y la CA-6105 en Los Barrancos-Ermita de las Montañas.

Asimismo, en Alcalá de los Gazules están cortadas la CA-6200, la CA-8200 y la CA-9200, estas dos últimas en la zona de Los Ángeles. Otras vías afectadas son la CA-8201 a la altura de Jimena de la Frontera; la CA-9101 en Olvera; la CA-9120 en Torre Alháquime; la CA-9104 en Grazalema; la CA-9208 en Algeciras; la CA-9209 en el tramo Algeciras-Los Barrios; y la CA-9210 en Pedro Valiente.

Además, en la provincia de Córdoba permanece cortada la CO-4207, en el tramo Jarata-La Zarza, mientras que en la provincia de Jaén continúa afectada la JA-3404 en Lahiguera. En el caso de Granada, no se puede circular por la A-336 en Anzola, GR-3401 en Zujaira y la GR-4402 en la Estación de Huétor-Tájar; en Málaga permane cen cerradas dos carreteras: la A-2102 entre Secadero-San Enrique (Málaga y Cádiz) y la MA-8302 en Estepona-Genalguacil y en Sevilla, la SE-4104 a la al tura de Alcolea del Río.

Por otro lado, ocho carreteras se encuentran en nivel negro debido a la presencia de nieve y placas de hielo. En la provincia de Almería están afectadas la AL-5405 (entre Granada y Almería), la AL-3102 entre Velefique y Bacares, la AL-4404 entre Aulago y Portocarrero, y la AL-5407 en Bacares. En la provincia de Granada, las vías afectadas son la A-337, la A-395 y la A-4025, todas ellas en el entorno de Sierra Nevada, así como la A-4301 en San Clemente.