El desprendimiento de un techo de escayola en un bar por los efectos del temporal deja seis heridos en Jerez

Imagen de una carretera afectada por las reciente lluvias en la provincia de Cádiz. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El desprendimiento en Jerez de la Frontera (Cádiz) de un techo de escayola en un establecimiento hostelero, situado en la calle Manzano, ha provocado al menos seis heridos de distinta consideración, según han informado los servicios sanitarios a la EMA 112, que ha señalado que en la localidad jerezana se han coordinado más de una veintena de avisos por la caída de ramas y árboles, así como anegaciones, principalmente estas en la zona de Las Pachecas, donde Protección Civil ha evacuado a un hombre que permanecía incomunicado en una gasolinera de la zona.

Según ha indicado en una nota la Junta, durante la jornada de este jueves se han contabilizado en la provincia de Cádiz 752 incidencias coordinadas, siendo la provincia que más avisos ha registrado por delante de Sevilla (614), Jaén (451), Granada (368) o Málaga (330).

Asimismo, ha recordado que la situación del Guadalete ha obligado a nuevos desalojos preventivos en Jerez, que se suman a los que han tenido lugar a primera hora de la mañana de este mismo jueves. Las nuevas zonas evacuadas son Portal y Portalillo, La Ina, Las Pachecas, La Corta y LomoPardo, que se suman a los desalojos realizados en La Greduela, Los Cejos del Inglés y Cañada del Carrillo. Hasta allí se ha desplegado un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para hacer seguimiento de la evolución de la situación en la zona.

Igualmente, la Junta ha recordado que la Dirección General de Tráfico ha confirmado que 40 carreteras en Andalucía permanecen cortadas, 32 por inundaciones, de las que 21 se encuentran en la provincia de Cádiz, como son como la CA-5101 (Arcos-Granadilla); CA-4107 (Torrecera-Paterna); CA-3400, de Santa Teresa en Rota; CA-3102, de Macharnudo, en Jerez; CA-3101, de El Barroso, en Jerez; CA-3104, Guadalcacín-Las Mesas; CA-4102, Las Mesas; CA-3113, Puerto Real-La Ina; y CA-3110 La Ina I, la rotonda enlace A-381 y la intersección con CA-3112 por desbordamiento del río Guadalete a su paso por La Ina.

En la Sierra las carreteras afectadas son la CA-6105 de Alberite, entre Villamartín y Arcos; CA-9118 de acceso a Setenil; CA-9104, Grazalema-Zahara de la Sierra por Las Palomas; CA-9108 de Romaila, en Torre Alháquime; CA-9101, Olvera-Coripe; CA-9120, Setenil-Torre Alháquime; y CA-6101, Nacimiento, en Bornos, mientras que en el Campo de Gibraltar están afectdas CA-8201, Jerez-Puerto Galis; CA-8200, San Pablo-San Martín; y la CA-9210 (Santuario), en Tarifa.