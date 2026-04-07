'Andalucistas-Pueblo Andaluz', marca que unirá el 17M a 7 partidos, Andalucía por Sí y Andaluces Levantaos entre ellos

El candidato de 'Andalucistas-Pueblo Andaluz', Christopher Rivas, en una imagen del día de su presentación como candidato de la coalición. - ANDALUCISTAS-PUEBLO ANDALUZ

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Andalucistas-Pueblo Andaluz' será la marca que reunirá a siete partidos de inspiración andalucista para su participación en las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía de 17 de mayo.

La coalición ha registrado esta marca ante la Junta Electoral de Andalucía (JEA) y reúne a Andalucía por Sí-Andalucistas; Convergencia Andaluza-Andalucistas; Andalucía, entre tod@s; Compromiso por Andalucía; Andaluces Levantaos; Andalucistas Linenses y Foro de Montellano.

La coalición ha anunciado por medio de una nota que esa denominación Andalucistas-Pueblo Andaluz supone una fórmula a través de la cual "el espacio andalucista quiere reforzar su identidad política propia y, al mismo tiempo, abrirse con mayor claridad al conjunto de la sociedad andaluza como una herramienta útil, cercana y reconocible al servicio de nuestra tierra".

Han explicado que presentarán candidaturas a las ocho provincias andaluzas y reivindican ser "la única coalición de obediencia exclusivamente andaluza con implantación territorial completa en toda la comunidad autónoma", al tiempo que aseguran no ser solo "una marca electoral" y sí aspiran a ser "una declaración de intenciones", entre las que ha mencionado "construir una propuesta política pensada desde Andalucía, para Andalucía y al servicio del pueblo andaluz".

El candidato de este coalición a la Presidencia de la Junta de Andalucía y coordinador de Andalucía por Sí, Christopher Rivas, ha señalado que "Andalucistas-Pueblo Andaluz no nace para adornar una papeleta, sino para ser útil a nuestra tierra".

"El andalucismo es útil cuando defiende a Andalucía, cuando antepone sus derechos, sus necesidades y su dignidad frente a quienes solo la usan como pieza secundaria dentro de estrategias estatales".

Rivas ha insistido en que "Andalucía necesita una voz propia, pero también una herramienta política eficaz. Nosotros no venimos a hablar de Andalucía desde la distancia: la conocemos, la gestionamos y la vivimos desde abajo, desde nuestros pueblos, desde nuestros barrios y desde nuestros ayuntamientos".

Reivindica que el apellido 'Pueblo Andaluz' expresa su voluntad de "interpelar a la mayoría social andaluza, a los trabajadores, a la juventud, a las familias, a los autónomos, a los pequeños empresarios, al mundo rural y a quienes sienten que Andalucía necesita una representación política que no dependa de intereses ajenos ni de decisiones tomadas fuera de nuestra tierra".

Andalucistas asegura que su proyecto político es de "utilidad real, no solo desde el plano ideológico, sino también desde la experiencia institucional", por cuanto reivindica su "importante implantación municipal, con representación en numerosos ayuntamientos andaluces", así como ha defendido "una práctica política basada en la gestión cotidiana de los problemas reales de la ciudadanía".

"Somos útiles porque gestionamos, porque conocemos de primera mano la realidad de nuestros municipios y porque sabemos lo que cuesta sacar adelante un pueblo, defender un servicio público o atender las necesidades concretas de la gente. No prometemos desde la teoría: hablamos desde la experiencia", han apuntado desde la coalición.

"El andalucismo tiene hoy más sentido que nunca como instrumento político útil para proteger a Andalucía, defender sus servicios públicos, reclamar inversiones, corregir desequilibrios territoriales y situar las prioridades de los andaluces y andaluzas en el centro de la agenda política", ha seguido afirmando.

Ha subrayado que frente a quienes "se ponen apellidos andaluces en campaña o se empadronan políticamente en Andalucía para aparentar cercanía", esta coalición dice representar una opción política con raíces reales, nacida desde dentro y construida desde la coherencia.

"Otros pueden venir a Andalucía a buscar un escaño. Nosotros somos de aquí, respiramos andaluz y defendemos lo nuestro sin miedo, sin complejos y sin tener que pedir perdón por pensar en Andalucía por delante de cualquier otra cosa", ha afirmado Christopher Rivas.

"El andalucismo no puede ser silenciado ni tratado como una nota al pie de página. Andalucía necesita una opción política útil, valiente y honesta, y nosotros estamos aquí para ofrecerla", han concluido desde la coalición.

