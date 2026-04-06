Andalucistas reclamará a la Junta Electoral su participación en los debates electorales por las autonómicas

Reunión de la coalición Andalucistas - ANDALUCISTAS

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Andalucistas ha reclamado públicamente este lunes su presencia en los debates electorales que se organicen en medios de comunicación con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, y así lo solicitará de manera oficial a la Junta Electoral Central y a la Junta Electoral Andaluza.

En un comunicado, el candidato de la coalición a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Christopher Rivas, ha exigido a los medios públicos que garanticen una cobertura informativa "plural, equilibrada y respetuosa con la realidad política de Andalucía" y ha afirmado que "el andalucismo no puede ser silenciado ni ocultado".

"Es una opción real, presente y viva, con arraigo en el territorio, con representación municipal y con una historia política que forma parte de la construcción democrática de Andalucía", ha señalado.

Andalucistas ha recordado que hace apenas unos días remitió formalmente a las direcciones de RTVA y de RTVE en Andalucía una solicitud expresa para que el andalucismo reciba "una cobertura informativa acorde a su peso político, institucional y territorial".

En ese escrito, la coalición defendía que su presencia en la campaña "no puede medirse únicamente desde los parámetros de los grandes partidos estatales, sino también desde una realidad objetiva: Andalucistas cuenta con más de 120 concejales, presencia organizada en las ocho provincias andaluzas y representa una ideología política propia vinculada al sentimiento andaluz y a una tradición política que ha sido clave en la historia del autogobierno andaluz".

Desde la coalición han considerado especialmente llamativo que, mientras en otros territorios se amplía el espacio de participación política en los debates, en Andalucía siga "existiendo la tentación de reducir el pluralismo y limitar artificialmente la visibilidad de determinadas opciones". Como ejemplo, Andalucistas ha señalado los recientes debates electorales celebrados en Extremadura, donde con solo dos provincias llegaron a participar diez fuerzas políticas distintas.

"Si en Extremadura, con una realidad territorial mucho más reducida, se ha entendido que la pluralidad debe tener espacio, resulta aún más lógico y democrático que Andalucía, con ocho provincias, garantice todavía más la representación y la diversidad política en sus debates", ha sostenido la coalición.

Para Andalucistas, "la exclusión del andalucismo de los debates supondría una distorsión deliberada de la realidad política andaluza y un empobrecimiento del derecho de la ciudadanía a escuchar propuestas diferentes, especialmente aquellas que nacen desde Andalucía y hablan exclusivamente en clave andaluza".

Por ello la coalición ha anunciado que elevará formalmente este asunto ante la Junta Electoral Central y a la Junta Electoral Andaluza. Christopher Rivas ha defendido que "no se puede hablar de pluralidad política en Andalucía mientras se deja fuera a una fuerza que está implantada en el territorio, que gobierna y trabaja en los municipios y que representa a una parte muy reconocible de la sociedad andaluza".

La coalición ha insistido en que no está reclamando "ningún privilegio, sino un trato democrático y proporcional a su realidad". "No pedimos favores, pedimos respeto institucional. Pedimos que el andalucismo sea tratado con la normalidad política que merece una opción que sigue viva en Andalucía y que sigue siendo útil para mucha gente", ha remarcado Rivas.

Asimismo, ha advertido de que "invisibilizar a una candidatura andaluza con estructura, presencia territorial y discurso propio mientras se da espacio a otras opciones con menor implantación en Andalucía supondría una grave anomalía democrática", y una muestra más de cómo determinadas "inercias siguen intentando reducir el espacio político andaluz a marcos ajenos".

Para esta formación, la campaña electoral que arrancará el 1 de mayo debe servir para abrir el debate, "no para cerrarlo, y para ensanchar la democracia, no para limitarla". "Andalucía merece escuchar todas las voces con presencia real en esta tierra, y el andalucismo, guste más o guste menos, es una de esas voces, y no se puede construir una democracia plural dejando fuera a Andalucía cuando habla en nombre propio", según la coalición.

