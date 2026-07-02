Evolución "muy favorable" del incendio forestal de Santa Elena (Jaén), que mantiene 190 desalojados

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado que la evolución del incendio forestal declarado este miércoles en el paraje de Los Abades, en Santa Elena (Jaén), "está siendo muy favorable".

Así lo ha indicado este jueves en declaraciones a los periodistas en Sevilla, donde ha señalado que el fuego --declarado en torno a las 17,20 horas-- "provocó un gran trabajo", con "hasta 19 medios aéreos" activados "antes de que llegara el ocaso" con el objetivo de que "se avanzara muchísimo" antes de su retirada.

Sin embargo, "por la voracidad" de las llamas, no fue posible "frenar la cabeza del incendio". Algo que ya sí "se ha conseguido durante el gran trabajo que se ha hecho en las últimas horas", según ha precisado Sanz sobre un fuego que ha obligado a activar el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 1, y a la evacuación de unas 190 personas.

"Esta noche se ha conseguido, por tanto, cerrar la cabeza del incendio con maquinaria pesada y con personal de tierra, lógicamente tras también los avances que se logró ayer con esos 19 medios aéreos. Pero el trabajo de la noche ha sido muy muy importante y muy destacado", ha valorado.

En este sentido, ha apuntado que "aún sigue habiendo zonas calientes, pero ya no hay un perímetro activo" y se va "a incorporar más maquinaria pesada, un nuevo bulldozer", que se sumará a los que ya estuvieron en la jornada de este miércoles.

"Los trabajos en este momento son de consolidación del resto del perímetro. Vamos a mantener una reunión ahora por la mañana para evaluar la situación y sí les puedo decir que, seguramente, si la evolución del incendio es tan favorable como lo ha sido durante la noche y los grandes trabajos que se han hecho, podremos tomar decisiones en torno a la vuelta de los desalojados a sus casas", ha avanzado.

Al respecto, el consejero en funciones ha recordado que hay 190 personas que han sido desalojadas, entre ellas unas 40 de la pedanía de Miranda del Rey y alrededor de 150 de una granja escuela próxima a la localidad, en cuyo término también se ubica el centro de cría de lince ibérico La Olivilla, que no se ha visto afectado.

Tras recalcar que estarán "vigilantes, especialmente en las horas de máximo calor", ha aludido a la posibilidad de que, a lo largo de este jueves, se pueda "evolucionar también hacia una situación operativa de bajada", dada esa situación "favorable" del incendio, sobre el que no hay por el momento datos de superficie afectada.

POSIBILIDAD DE PEQUEÑOS FOCOS

Sanz ha apuntado que "puedan sucederse pequeños focos de reactivación por el calor", pero al haber contenido la cabeza del fuego, hay "otras sensaciones distintas a los riesgos" de este miércoles.

"Ayer tuvimos un viento de oeste suroeste que ha ido rolando en diferentes momentos a oeste. Y también, en cuanto a la humedad, ha habido una evolución que sí nos ha favorecido. Y esta mañana hemos amanecido con una inversión térmica en capas bajas, lo cual va a hacer tardar que los medios aéreos puedan incorporarse", ha detallado para agregar que en unas "dos horas" se prevé que puedan estar ya actuando.

El consejero en funciones ha explicado que fue "a partir de las nueve de la noche empezó a perder intensidad y su avance se fue ralentizando" para ser "rematado desde el punto de vista de contener la cabeza" durante de la noche.

El frente activo está entre la mitad del flanco izquierdo hasta la cabeza flanco derecho y, "salvo que evolucione por cambio de temperatura y tiempo, especialmente el viento, no previsto pues la evolución va a ser favorable".

"Por tanto, somos optimistas positivos y esperamos que durante el d de hoy se tomen decisiones. Por la mañana, creo que podremos tomar decisiones en relación a la vuelta de los vecinos a sus casas, empezar a devolver normalidad a la zona y, durante el día de hoy poder evolucionar hacia una situación más favorable también desde el punto de vista operativo del incendio", ha declarado.

Finalmente, ha expresado su agradecimiento por el trabajo de los efectivos del Infoca y "todos los operativos que han colaborado", como Infocam desde Castilla-La Mancha, cuerpos de seguridad, Protección Civil y Cruz Roja, que "ha estado atendiendo un campamento de jóvenes que tuvimos que desalojar y atender". "Y, por supuesto, también a los alcaldes afectados agradecerles su colaboración plena, así como al conjunto de administraciones", ha subrayado.

MONTERO DESTACA LA "EXCELENTE" LABOR DEL OPERATIVO

Sobre este incendio en Santa Elena se ha pronunciado, igualmente, la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, quien está siguiendo "con preocupación" su evolución, según ha indicado a través de su cuenta en la red X, consultada por Europa Press.

"Frente a situaciones de emergencia como ésta, hay que agradecer el excelente trabajo que realizan los profesionales del Infoca, los servicios de emergencias y las fuerzas y cuerpos de seguridad, que trabajan sin descanso para controlar el fuego y proteger a la población", ha asegurado.

Al respecto, ha considerado que su labor vuelve a recordar "la importancia de que cuenten siempre con todos los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su trabajo con las máximas garantías".

Por último, Montero ha trasladado su "solidaridad con los vecinos y vecinas que han tenido que ser desalojados de sus viviendas" y el "deseo que puedan regresar cuanto antes a sus hogares en las mejores condiciones posibles".