Armilla (Granada) espera la participación de más de 4.700 personas en la Romería urbana de San Isidro de este domingo

Armilla espera la participaión de más de 4.700 personas en la Romería urbana de San Isidro de este domingo - AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad granadina de Armilla se prepara para acoger este domingo su tradicional Romería en honor a San Isidro, una festividad que cada año reúne a miles de vecinos y vecinas del municipio. En esta edición de 2026, adelantada por la convocatoria electoral en Andalucía, se ha alcanzado una participación de más de 4.700 personas inscritas, quienes disfrutarán de una jornada festiva en el Parque Virgilio Castilla de la ciudad.

La alcaldesa, Loli Cañavate, ha destacado la importancia de esta celebración y ha expresado su satisfacción por la alta participación. "La Romería de San Isidro es una de las fiestas más esperadas por nuestros vecinos y vecinas. Este año, con más de 4.700 personas inscritas, se confirma el cariño y la ilusión con que se vive esta tradición en nuestro municipio", ha afirmado.

La Romería de San Isidro es una celebración muy arraigada en Armilla, y como cada año, los participantes se organizan en grupos, realizando su inscripción en la Casa de la Cultura. Se trata de una Romería urbana, y cada grupo recibirá todos los ingredientes necesarios para preparar su paella. Además, los asistentes al encuentro suelen complementar el menú con sus propios platos y postres caseros.

El evento comenzará a primera hora de la mañana, cuando los participantes se reúnan en el Parque Virgilio Castilla. A lo largo del día la actuación de las charangas animarán a todos los participantes. Además, habrá actividades de animación infantil, garantizando así que todos los miembros de la familia puedan disfrutar de la jornada.

El Ayuntamiento de Armilla ha trabajado intensamente en la organización de esta celebración para asegurar que todos los asistentes disfruten de una romería lo más tranquila posible. El dispositivo de seguridad, diseñado por la Policía Local, contará con la colaboración de Protección Civil y con los recursos sanitarios necesarios para garantizar el bienestar de todos los participantes.