Armilla (Granada) exige en pleno la construcción de su nuevo centro de salud

Pleno del Ayuntamiento de Armilla. - AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

ARMILLA (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Armilla (Granada) ha aprobado en pleno una moción conjunta de PSOE e IU para reivindicar la construcción del nuevo centro de salud y ha afeado las "diferencias de criterio" en la planificación sanitaria de la Junta de Andalucía tras el anuncio de un nuevo centro en Alhendín.

Además el pleno ha aprobado dar su respaldo institucional a las movilizaciones ciudadanas y a la plataforma creada por esta nueva infraestructura sanitaria.

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, se ha referido durante su intervención a unas palabras de la directora del Distrito Sanitario Metropolitano en una de las reuniones mantenidas para abordar este asunto, "asegurando que si el Centro de Salud de Armilla no cumplía con las características, la solución sería llevarse las urgencias de Armilla".

"Las urgencias de Armilla no se tocan. Todos los requisitos, todos los pasos que ha requerido la Junta de Andalucía se han hecho. Ya está bien de negociaciones. Lo hemos intentado desde el 15 de noviembre de 2019, y hemos recibido ninguneo y engaños", ha dicho.

En la moción aprobada se insta a la Junta de Andalucía a incluir de forma inmediata en el próximo proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma una partida nominativa, suficiente y específica para la redacción del proyecto y ejecución del nuevo centro de salud de Armilla en el solar de la calle Barcelona.

También exige a la Consejería de Salud el mantenimiento íntegro y permanente del actual dispositivo de urgencias de Armilla, rechazando expresamente cualquier intento de traslado de este servicio hacia otros municipios del área metropolitana.

El pleno del consistorio también requiere a la Junta de Andalucía la presentación, en el plazo máximo de seis meses, de un cronograma oficial con fases, financiación y fecha prevista de inicio de las obras, y manifiesta el respaldo institucional a las movilizaciones ciudadanas y a la Plataforma por el Nuevo Centro de Salud hasta que la infraestructura sea incorporada a la planificación presupuestaria autonómica.

El anuncio de la licitación del nuevo centro de salud de Alhendín, por importe de 7.103.605 euros, con una superficie de 3.485 metros cuadrados, 21 consultas y zona de atención inmediata con sala de emergencias, y otros anuncios en otros municipios del área metropolitana, evidencian a juicio del Ayuntamiento de Armilla que la Junta de Andalucía está impulsando nuevas infraestructuras sanitarias.

"Nos alegramos sinceramente de que Alhendín cuente con un nuevo centro de salud, porque toda mejora de la sanidad pública en el área metropolitana es positiva. Pero lo que no vamos a aceptar es que ese avance se produzca a costa de Armilla, de su nuevo centro pendiente desde hace años o, lo que sería todavía más grave, a costa de una pérdida progresiva de servicios estratégicos como las urgencias", se señala en la exposición de motivos de la moción.

El actual centro de salud de Armilla, inaugurado en 1998 y con una superficie de 1.545 metros cuadrados, atiende a 27.354 personas en atención primaria, presta servicios centralizados a 43.455 personas de municipios del entorno y soporta un dispositivo de urgencias cuya cobertura supera los 100.000 potenciales pacientes, alcanzando una población de referencia de más de 150.000 habitantes.

"La comparación entre ambas realidades pone de manifiesto una diferencia de criterio difícilmente justificable en la planificación sanitaria de la Junta de Andalucía", advierten desde el consistorio.