Arrancan las funciones del proyecto Ópera Kids para 4.200 alumnos de 37 centros escolares de Granada

'Pequeño Oso Y La Montaña De Hielo' Es La Propuesta Para Niños Enmarcada En El Proyecto Ópera Kids A Modo De Antesala De La 75 Edición Del Festival De Granada Que Se Representa Estos Días En Atarfe Para 4.200 Alumnos De Primaria De La Provincia De Granada - FESTIVAL DE GRANADA

GRANADA 19 May. (EUROPA PRESS) -

'Pequeño Oso y la Montaña de hielo' es la propuesta para niños enmarcada en el proyecto Ópera Kids a modo de antesala de la 75 edición del Festival de Granada que desde este lunes y hasta el viernes se representa en el centro cultural Medina Elvira de Atarfe (Granada) y de la que disfrutarán un total de 4.200 alumnos de Primaria de toda la provincia de Granada en un acercamiento al género operístico.

Con un total de ocho funciones (siete para el alumnado y una octava, el viernes por la tarde, para público familiar), 'Pequeño Oso y la Montaña de hielo', con música de Giovanni Sollima y libreto de Giancarlo De Cataldo, es una producción de AsliCo, en coproducción con la Fondazione La Fenice, Opéra Grand Avignon y el Festival de Granada. La ópera participativa será cantada en español por el alumnado.

El trabajo se ha preparado con la colaboración de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Granada y la colaboración del Centro de Profesorado de Granada a lo largo del Curso Escolar 2025-2026 con el objetivo de acercar el mundo de la ópera a los escolares.

Las funciones de la ópera, que son posibles gracias a la colaboración extraordinaria de la Fundación Unicaja, cuentan con un elenco profesional de actores y cantantes, entre los que se encuentran los granadinos Luis Arance y Solomia Antonyak, con dirección de escena de Lorenzo Ponte, escenografía de Alice Benazzi, vestuario de Giulia Rossena y luces de Emanuele Agliati y, como en 2025, participará la versátil Iberian Symphony Orchestra dirigida es esta ocasión por Julia Cruz.

A todos ellos se sumará el coro participativo formado por los 4.200 alumnos de los 37 Centros Educativos de Primaria de Granada y provincia que se han unido al proyecto.

Con el estreno de la ópera 'Pequeño Oso y la Montaña de Hielo' se pretende sensibilizar al público joven sobre el problema del deshielo de los glaciares, basándose en documentación científica, que ha permitido desarrollar de forma coherente el libreto y la puesta en escena, para la que se prevé el uso de materiales certificados, reciclados o reutilizables.

La nueva ópera supone una contribución a las iniciativas emprendidas en este sentido por la ONU (la celebración, en 2025, del Año Internacional para la Conservación de los Glaciares y, a partir del 21 de marzo de ese mismo año, del Día Mundial de los Glaciares), así como las de la Olimpiada Cultural de Milán Cortina 2026.