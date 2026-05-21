Asaja Córdoba aplaude la ampliación del plazo para presentar la PAC en Andalucía

Archivo - El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell. - ASAJA CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha valorado positivamente este jueves "la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de ampliar hasta el próximo 15 de junio el plazo para tramitar la solicitud única de la Política Agraria Común (PAC) en Andalucía, una medida que responde a la petición trasladada por Asaja, junto al resto de organizaciones agrarias, ante la excepcional situación que atraviesa el campo andaluz".

Según ha informado la patronal agraria en una nota, Asaja Córdoba considera que "esta prórroga era absolutamente necesaria, debido a la situación de fuerza mayor provocada por las persistentes lluvias registradas en los últimos meses, que ocasionaron importantes daños en explotaciones agrarias, caminos rurales e infraestructuras hidráulicas, además de provocar retrasos generalizados en las siembras y una enorme dificultad para planificar correctamente muchas declaraciones de cultivo".

Desde Asaja Córdoba, se venía reclamando "flexibilidad administrativa para evitar que numerosos agricultores y ganaderos pudieran verse perjudicados por unas circunstancias totalmente ajenas a su voluntad", y es que a "la problemática habitual que conlleva la tramitación de la PAC se sumaba, además, el solapamiento de la gestión de ayudas extraordinarias estatales y autonómicas por las borrascas, lo que estaba provocando una carga de trabajo excepcional en cooperativas, organizaciones agrarias, entidades reconocidas y servicios técnicos".

La organización agraria ha subrayado que esta ampliación "permitirá a los profesionales agrarios disponer de un margen adicional imprescindible, para adaptar correctamente sus expedientes a la realidad de las explotaciones, evitando errores, incidencias y posibles penalizaciones derivadas de una campaña marcada por la inestabilidad meteorológica".

Por ello, Asaja Córdoba ha agradecido que, "finalmente, se haya atendido esta demanda del sector", y confía en que "las administraciones continúen mostrando sensibilidad y capacidad de reacción ante las dificultades extraordinarias que está sufriendo el campo andaluz".