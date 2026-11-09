Asaja Córdoba ve "insuficiente" la reducción de módulos del IRPF y exige una respuesta fiscal a las pérdidas del campo

Archivo - Un agricultor trabaja con su tractor en el campo. - ASAJA CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha calificado de "insuficientes" las medidas fiscales recogidas en la orden de módulos publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha reclamado al Ministerio de Hacienda que "atienda la petición de reducir a cero los índices de rendimiento neto del IRPF de todas las actividades agrícolas y ganaderas de la provincia". La organización ha advertido de que las reducciones generales no dan respuesta a las pérdidas extraordinarias sufridas por el campo cordobés durante 2026.

En este sentido y en una nota, Asaja ha valorado que se hayan recogido sus peticiones de reducción del 35% de la factura de gasóleo, del 15% de la de fertilizantes y la reducción general del rendimiento neto del 10%. Sin embargo, insiste en que "este alivio resulta insuficiente ante la magnitud de los daños y no puede sustituir las reducciones extraordinarias solicitadas".

La organización ha reclamado "una respuesta acorde con la situación de las explotaciones, castigadas por las borrascas, el encarecimiento de los insumos y unos precios en origen que no compensan los costes".

Para el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, "mantener unos módulos ajenos a esta realidad supone añadir presión fiscal a agricultores y ganaderos que han visto mermadas sus producciones y su rentabilidad".

La organización ha señalado que el pasado 20 de octubre se remitió un informe técnico al Ministerio de Hacienda que "justificaba las graves dificultades atravesadas por las explotaciones cordobesas durante 2026, como consecuencia de las intensas borrascas, los daños en los cultivos, las enfermedades ganaderas, el incremento de los costes y los bajos precios percibidos por los productores".

Ante esta situación excepcional, Asaja Córdoba ha insistido en su reclamación de módulo cero para todos los sectores agrícolas y ganaderos de la provincia. "Las inundaciones, los encharcamientos prolongados y los fuertes vientos dañaron cultivos, dificultaron las siembras y los tratamientos y perjudicaron a las explotaciones ganaderas", ha afirmado Adell.

La organización ha remarcado que el propio Ministerio de Agricultura incluyó a todos los municipios de Córdoba entre los afectados.

En el olivar, las lluvias dificultaron gravemente la recolección y provocaron pérdidas de calidad de la aceituna, mientras que los bajos precios del aceite agravaron la situación económica de numerosas explotaciones.

Los cereales y las leguminosas sufrieron retrasos en las siembras, enfermedades y bajas cotizaciones. El sector citrícola registró una importante reducción de producción y la ganadería "ha seguido soportando elevados costes de alimentación y problemas sanitarios, especialmente en el ovino por la lengua azul", ha añadido Adell.

Asaja Córdoba ha considerado "injustificable" exigir al campo que "tribute por rendimientos teóricos que no se corresponden con los resultados de sus explotaciones". Con cosechas mermadas y márgenes en muchos casos negativos, la organización defiende que el módulo cero es "una medida de justicia fiscal plenamente justificada".

La organización ha remarcado que la reducción de módulos es el instrumento para adecuar la tributación a las circunstancias excepcionales que afectan a las explotaciones. El reconocimiento de los daños debe tener una respuesta fiscal proporcionada a su gravedad. Por ello, seguirá reclamando a ambas administraciones un compromiso firme con el campo cordobés hasta que las pérdidas acreditadas tengan un reflejo efectivo en su tributación.