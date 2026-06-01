Asaja Granada exige la publicación del tercer listado de ayudas por borrascas y critica el "engaño" del Gobierno

Asaja exige la publicación del tercer listado de ayudas por borrascas y denuncia el "engaño" del Gobierno - ASAJA GRANADA

GRANADA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos, Asaja Granada, ha exigido la publicación inmediata del tercer listado de ayudas por borrascas, a la vez que denuncia el "engaño" del Gobierno en esta materia.

Así lo han hecho saber a través de un comunicado en el que advierten de que el sector agrario granadino sigue sin una respuesta clara por parte del Gobierno en relación con la ampliación de las ayudas por borrascas comprometida para la provincia de Granada.

"A fecha de hoy continúa sin publicarse el tercer listado de beneficiarios anunciado para incorporar a las comarcas inicialmente excluidas, a pesar de las reiteradas promesas realizadas durante los últimos tres meses desde la publicación del Real Decreto 5/2026, de 17 de febrero, que establecía ayudas extraordinarias solo para afectados de las comarcas de la Vega, Montefrío, la Costa y Alhama, excluyendo inexplicablemente más de la mitad del territorio provincial donde los daños también fueron evidentes y contrastados", exponen.

Desde el primer momento Asaja Granada reclamó la corrección de esta situación y la ampliación de las ayudas a las comarcas de Guadix, Baza, Huéscar, la Alpujarra, el Valle de Lecrín y los Montes Orientales, como parte de la comisión de seguimiento constituida junto a COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, así como representantes políticos y alcaldes de los municipios afectados.

"Sin embargo, lejos de ofrecer soluciones claras y definitivas, el Gobierno ha respondido con anuncios ambiguos, propuestas parciales y continuos retrasos que solo han servido para aumentar el malestar y la desconfianza de los agricultores y ganaderos", exponen.

Y van más allá al calificar de "verdadera tomadura de pelo" la gestión realizada por el Ejecutivo, "que ha ido generando expectativas y trasladando mensajes de inminente ampliación de las ayudas para desactivar las protestas del sector, sin que finalmente esas promesas se hayan materializado".

RECUERDAN QUE SE SUSPENDIERON MOVILIZACIONES

Asaja recuerda en su comunicado que las movilizaciones previstas por el sector fueron aplazadas en dos ocasiones, la primera in extremis, el 18 de marzo, con una previsión de asistencia de 5.000 agricultores y la segunda el 6 de mayo, "precisamente por las promesas trasladadas el 29 de abril desde la Subdelegación del Gobierno abriendo las ayudas a determinados municipios de los Montes Orientales.

Según señala Asaja en esta última ocasión se "abrieron las puertas" a Alamedilla, Alicún de Ortega, Benalúa de las Villas, Campotéjar, Castillejar, Castril, Colomera, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cúllar, Dehesas de Guadix, Dehesas Viejas, Deifontes, Domingo Pérez, Galera, Gobernador, Guadahortuna, Huéscar, Iznalloz, Orce, Montejícar, Montillana, Morélabor, Pedro Martínez, Píñar, Torre-Cardela y Villanueva de las Torres, "volviendo a generar la expectativa de que el problema se resolvería de manera inmediata, aunque de forma insuficiente".

"Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. El segundo listado publicado por el Ministerio el 30 de abril, justo después de la negociación con la Subdelegación del Gobierno, no respondía en absoluto a la ampliación territorial comprometida y únicamente incorporaba nuevos perfiles (agricultores y ganaderos que no percibieron la PAC en 2025, pero dados de alta en los registros autonómicos, así como aquellos que solicitaron la ayuda compensatoria a joven agricultor) dentro de las comarcas ya reconocidas inicialmente, provocando todavía más confusión entre los afectados", critican.

En este punto, Asaja califica esta actuación como "una absoluta falta de respeto hacia los agricultores y ganaderos afectados, que siguen esperando unas ayudas prometidas mientras el Gobierno maneja los tiempos con criterios políticos y no atendiendo a la realidad del campo".

"Nos tememos, además que, una vez superados los momentos de mayor presión social y política tras las elecciones andaluzas, el Ejecutivo termine olvidando definitivamente la ampliación comprometida para las comarcas excluidas y, más aún. Por ello, exigimos la publicación inmediata del tercer listado con la incorporación de todos los territorios afectados y reclamamos que es sector agrario granadino no sea utilizado como herramienta política ni condicionado por intereses ajenos a la realidad del campo", concluyen.