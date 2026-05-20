Archivo - Asaja-A valora los precios "razonablemente buenos" de la campaña de cítricos a pesar de la baja producción. Imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja-Andalucía, Ricardo Serra, ha valorado la campaña de cítricos en la comunidad destacando los precios "razonablemente buenos", aunque la producción ha sido baja. Además, ha instado al fomento del consumo local.

En declaraciones a Europa Press, el presidente ha señalado que el principal desafío del sector es "revertir la caída del consumo de frutas locales", afirmando que "hay que fomentar el consumo, que está cayendo por la oferta de frutas de todas partes" y ha lamentado que "estamos comiendo melones de Sudamérica en vez de comer lo que tenemos aquí cerca".

En este sentido, el responsable de Asaja Andalucía ha criticado la presencia masiva de productos importados en los lineales de los supermercados, señalando que "hay frutas de todas partes, de todos los colores, en detrimento de la fruta cercana de la temporada que tenemos aquí". Ante esta situación, Serra ha planteado que la solución pasa por "fomentar el consumo y concienciar más sobre la importancia de adquirir productos de proximidad y de temporada".

No obstante, Serra ha insistido en que "este año se han mantenido los precios altos porque prácticamente hemos estado en menos, incluso de lo aforado, que ya era menos de un año normal, una circunstancia que ha condicionado el comportamiento del mercado".

Con vistas a la futura campaña, Serra ha explicado que "la expectativa es una floración bastante buena y como las temperaturas han ayudado y hay agua, pues obviamente si no se tuerce, será una buena campaña en producción". Aunque "lo de los precios ya será otra cosa", ya que "la incertidumbre sobre la evolución de los precios persiste a pesar de las perspectivas favorables de producción", ha concluido el presidente.