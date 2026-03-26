La Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo garantiza el consumo seguro del Aceite de Orujo de Oliva. - ANEO

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo (ANEO) ha garantizado que el Aceite de Orujo de Oliva es un producto seguro para el consumo tras el comunicado de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre el análisis de la presencia de MOAH en el Aceite de Orujo de Oliva, realizado por esta entidad.

Según un comunicado de la Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo recogido por Europa Press, la industria ha pedido responsabilidad con las conclusiones del comunicado, ya que el sector del Aceite de Orujo de Oliva cumple rigurosamente con la legislación vigente.

Asimismo, la ANEO ha afirmado que las empresas que conforman el sector orujero llevan desde 2018 preparándose para adaptar su producción al futuro reglamento europeo sobre presencia de MOAH en determinados alimentos, que entrará en vigor en 2028. Además de los aceites del olivar y otros aceites vegetales, esta normativa afectará a productos como arroz, pastas, cacao, café, pimentón y cosméticos, entre otros.

Sin embargo, desde que la Comisión Europea (CE) comunicó su intención reguladora, el sector orujero ha mantenido un diálogo permanente con las autoridades competentes, tanto de ámbito europeo, como nacional y regional, para anticipar los retos operacionales que implicará el futuro reglamento.

En este sentido, la industria lleva años investigando y trabajando en buenas prácticas y mejoras en los procesos de producción que le permitirán cumplir los niveles recogidos dicho reglamento europeo, cuya entrada en vigor está prevista en 2028.

Igualmente, las empresas del sector del Aceite de Orujo de Oliva han suscrito un Acuerdo Marco de Adaptación a la Nueva Normativa de Hidrocarburos Minerales, que recoge la estrategia unificada del sector y establece compromisos vinculantes para todos los actores de la cadena de valor (extractoras, refinadoras y envasadoras).

Todas ellas, están incorporando en sus respectivos sistemas de autocontrol la Guía de Buenas Prácticas del sector orujero y adoptando medidas de control previas, durante el proceso y en la liberación final del producto.

Por último, ANEO ha señalado que "la seguridad alimentaria es una prioridad para el sector del Aceite de Orujo de Oliva y estamos a disposición de las autoridades, como siempre hemos hecho, para ofrecer toda la información necesaria que permita tomar las medidas adecuadas para clarificar esta situación".