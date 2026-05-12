Asociaciones de Casetas y las DOP defienden el consumo de productos de la provincia de Córdoba

Representantes de las asociaciones de Casetas Populares y Casetas Tradicionales y de las Denominaciones de Origen Protegida (DOP) de la provincia de Córdoba. - SOCIEDAD CORDOBESA DE CULTURA GASTRONÓMICA

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Cordobesa de Cultura Gastronómica, con representantes de las asociaciones de Casetas Populares y Casetas Tradicionales, además de las Denominaciones de Origen Protegida (DOP) de la provincia de Córdoba, han firmado un manifiesto en defensa de los productos agroalimentarios de la provincia y su consumo.

Así, el colectivo ha hecho público un comunicado con el objetivo de "poner en valor la calidad y la riqueza gastronómica y cultural de los productos de la provincia". Un texto que pretende "destacar la riqueza y el legado de la gastronomía cordobesa, además de sellar el compromiso en defensa de los productos agroalimentarios de la tierra".

Este gesto lo han querido hacer coincidiendo con la próxima celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, "para invitar a caseteros y empresarios de la hostelería a poner en valor los productos locales, santo y seña de la gastronomía de una provincia que cuenta con siete denominaciones de origen y otros muchos productos agroalimentarios de reconocida calidad".

Para ello, la sociedad que preside Javier Campos ha reunido en la taberna La Montillana a los presidentes de las asociaciones de Casetas Populares y Casetas Tradicionales, así como a representantes de las denominaciones de origen de Baena y Priego (aceite de oliva virgen extra), Montilla-Moriles (vino) y de Los Pedroches (jamón de bellota 100% ibérico).

Dicho acto ha servido para "reivindicar el orgullo de ser cordobés gastronómicamente hablando y la necesidad de poner en valor el prestigio, la historia y la personalidad de los productos cordobeses". "Sabores que identifican a la tierra y que son reflejo fiel de la identidad cordobesa", han remarcado.

En este sentido, han dicho que pretenden "priorizar la riqueza gastronómica de Córdoba y sentirnos orgullosos de los productos que tenemos". "Sin pretender ser excluyentes, hemos constatado que en las Cruces ha habido vinos de provincias hermanas que han prevalecido sobre los nuestros", han puntualizado, para subrayar que "los cordobeses debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos, que es de mucha calidad, y no podemos vivir de espaldas a esa riqueza".

De este modo, "hay que animar a los cordobeses a que defiendan lo suyo, nuestros productos", ha afirmado el presidente de la Sociedad Cordobesa de Cultura Gastronómica.

Entre los asistentes al evento han estado el gerente de la DOP Montilla-Moriles, Enrique Garrido; el secretario general de la DOP Jamón de Los Pedroches, Juan Luis Ortiz; el secretario general de la DOP Baena, Jose Manuel Bajo; la secretaria general de la DOP Priego de Córdoba, Paqui García; los presidentes de las asociaciones de casetas Populares y Tradicionales, Luis Pérez y Javier González; así como representantes de la futura DOP del Garbanzo Lechoso de la Campiña y diversas bodegas de la DOP Montilla Moriles.

Al respecto, todos han firmado el manifiesto con "el deseo de que sirva para defender la identidad, la historia y la gastronomía cordobesa".