El Atarfe Vega Rock se celebra este sábado con un cartel "combativo" y refuerzos en el transporte

Cartel del Atarfe Vega Rock, que se celebra en la tarde-noche de este sábado. - ATARFE VEGA ROCK

ATARFE (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

El Atarfe Vega Rock 2026 ya lo tiene todo listo para presentar en la tarde de este sábado un cartel musical de lo más "combativo" en el coliseo de la ciudad del cinturón metropolitano de Granada. Además, la organización ha activado un servicio especial de transporte entre la capital y el recinto para asegurar que nadie se pierda "la batalla".

La propuesta musical arrancará a las 17,45 horas con María del Mal, dando paso al rock de Sínkope (19,15 horas) y al punk de El Último Ke Zierre (20,45 horas). La noche subirá de voltaje con los himnos de Porretas (22,15 horas), la embestida de Narco (23,55 horas) y la energía de Periferia (01,35 horas), para terminar de quemar las naves con el cierre de Don Gonzalo DJ.

Es la cuenta atrás para una jornada de "rock de combate" que promete convertir Atarfe en el refugio de quienes todavía entienden la música como un acto de resistencia.

La organización del Atarfe Vega Rock ha priorizado la seguridad y el bienestar de quienes se desplacen al evento y ha puesto en marcha un dispositivo especial de transporte para que la única preocupación de los asistentes sea la intensidad de los directos.

TRANSPORTE AL COLISEO DE ATARFE

Conscientes de que el espíritu del festival reside en la hermandad y el disfrute sin riesgos, se ha dispuesto un servicio de bus de vuelta que conectará el coliseo atarfeño con Neptuno, en Granada, realizando trayectos a partir de la 01,00 horas.

Asimismo, las lanzaderas al metro de Albolote estarán operativas hasta las 01,40 horas, mientras que la línea 122B mantendrá su servicio habitual durante el día para facilitar la llegada al recinto. La consigna es dejar el coche en casa y confiar en la red de transporte para una jornada que se extenderá hasta las 03,00 horas.

Con la logística coordinada por Uno Molar Producciones y el Ayuntamiento de Atarfe, el festival abrirá puertas a las 17,00 horas, dando paso a una sucesión de bandas "que son puro veneno sobre el escenario", María del Mal y Sínkope. La temperatura del coliseo subirá de forma exponencial con la llegada de El Último Ke Zierre, estandartes del punk rock estatal, que cederán el testigo a la energía barrial y directa de Porretas a las 22,15 horas.

El tramo final vendrá marcado por la contundencia sonora y el discurso ácido de Narco, a las 23,55 horas. Y tras ellos, la savia nueva de Periferia, que demostrará a las 01,35 horas por qué son una de las realidades más vibrantes de la escena actual, dejando el cierre de la jornada en manos de la selección musical de Don Gonzalo DJ.