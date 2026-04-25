El PSOE de Jaén recrimina que Moreno "ha relegado al olvido" a la depuradora de Sorihuela de Guadalimar

Representantes del PSOE de Jaén en el EDAR de Sorihuela de Guadalimar. - PSOE DE JAÉN

SORIHUELA DE GUADALIMAR 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha recriminado que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, "ha relegado al olvido" la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Sorihuela de Guadalimar y se han mostrado confiados en que la situación pueda cambiar a partir del 17 de mayo con María Jesús Montero en la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Por su parte, la candidata al Parlamento andaluz Nines Díaz, que visitó esta infraestructura junto a la alcaldesa y secretaria general de Sorihuela, Ana Rescalvo, afirmó que el PP "no ha pasado por aquí" en casi ocho años que lleva en la Junta de Andalucía, con una infraestructura creada, que el anterior Gobierno socialista dejó hecha y que desde entonces "no ha habido noticia", según ha emitido la formación en una nota.

"Sí ha habido noticia en otros municipios gobernados por el PP. Pero aquí la Junta ni está ni se le espera. Ni tiene compromiso, ni ha respondido a las peticiones de la alcaldesa", ha señalado. En relación, Díaz ha lamentado que la Junta tenga "abandonada" una infraestructura que "podría estar dando solución a un problema medioambiental", pero la realidad es que Moreno actúa "como siempre, no terminando los proyectos que tanto necesita la provincia".

En relación, Rescalvo ha explicado que esta planta depuradora fue iniciada por el anterior Gobierno socialista de la Junta y que estaba lista para ponerse en funcionamiento "con todo su proyecto de actualización realizado". "Desde que entró el PP en la Junta ha sido relegado al olvido, no se ha invertido ni un solo euro y no se han dignado ni a venir, ni a preocuparse por la situación, a pesar de nuestras reivindicaciones en reiteradas ocasiones", ha afeado.

Finalmente, Rescalvo ha apuntado que en municipios de la zona gobernados por el PP, como Santisteban o Montizón, sí se han inaugurado sus plantas de aguas residuales. "En Sorihuela, la Junta nos da la espalda y no ha invertido ni un solo euro en este proyecto, lo que está generando un gran impacto medioambiental en nuestro municipio", ha apostillado.

