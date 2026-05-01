Atascos de hasta trece kilómetros en las carreteras de acceso a las zonas de playa en Andalucía por el puente

Archivo - Varios vehículos circulan por la autovía A-49 sentido a Huelva el primer día de la tercera operación salida del verano de 2022 , a 12 de agosto de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Las principales carreteras de acceso a las zonas de playa en Andalucía están soportando este viernes retenciones kilométricas, de hasta trece kilómetros en algunos casos, como consecuencia del puente festivo del Primero de Mayo. La Dirección General de Tráfico puso en marcha este jueves a las 15,00 horas el dispositivo especial de vigilancia y regulación para la operación especial de tráfico 1º de Mayo-2026, que se prolongará hasta el domingo 3 de mayo a las 24,00 horas y para el que se prevén 1,2 millones de desplazamientos (1.268.400) de largo recorrido en Andalucía.

Según han informado desde la DGT a Europa Press Andalucía, las retenciones más importantes se están registrando a esta hora en la AP-4 en dirección a Cádiz, donde los atascos son de hasta trece kilómetros (a la altura de Los Palacios, en Sevilla). Antes de llegar a Las Cabezas, también hay tres kilómetros de retención. En el caso de la A-49, en sentido Huelva, hay hasta once kilómetros de atasco; y en Málaga, en la A-7 a la altura de Torremolinos, cuatro kilómetros. En el caso de Almería, no constan retenciones.

Durante estas jornadas se producen multitud de desplazamientos en un corto espacio de tiempo, con orígenes y destinos similares y en las mismas horas, por lo que, con vistas a facilitar la movilidad y fluidez a las carreteras, la DGT implanta medidas de regulación, ordenación y control del tráfico, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos: agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Más de 60 funcionarios y personal técnico especializado, que atienden las labores de supervisión, regulación e información, contarán con el apoyo de los medios aéreos --helicópteros y drones-- que cubren los principales itinerarios para supervisar posibles incidencias. En vuelo se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, equipo que realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras de Andalucía, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.

En concreto, se prevé que las carreteras que soportarán el mayor número de desplazamientos serán A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.