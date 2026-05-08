Atropellados un varón y una mujer por un coche a la fuga en Lucena (Córdoba)

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LUCENA (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

Una mujer y un hombre han resultado atropellados este viernes por un coche que se ha dado a la fuga cuando pasaban por un paso de peatones en la calle Hoya del Molino de la localidad cordobesa de Lucena.

Según recoge la información de la Policía Local, los hechos han ocurrido sobre las 09,30 horas por causas que se investigan en estos momentos.

Al respecto, ambos han sido atendidos en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladados conscientes al Hospital Infanta Margarita de Cabra.

Mientras tanto, los agentes de Policía Local y Policía Nacional mantienen abierta la búsqueda del vehículo, que se ha dado a la fuga después del atropello.