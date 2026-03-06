El autobús recupera la normalidad tras la reapertura del AVE después de triplicar viajeros en febrero

Archivo - Autobús de Socibus en imagen de archivo. - SOCIBUS - Archivo

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de autobús que conectan Andalucía con Madrid han recuperado la normalidad y operan ya sin refuerzos adicionales tras triplicar el número de viajeros registrado en febrero a raíz de las incidencias ferroviarias provocadas por el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Fuentes de la compañía Socibus han señalado a Europa Press que durante las semanas en las que los problemas en la red ferroviaria de alta velocidad fueron más acusados se produjo un notable aumento de la demanda, lo que obligó a reforzar algunos servicios para absorber el incremento de viajeros.

Sin embargo, con la recuperación progresiva de la circulación de trenes, la ocupación se ha ido normalizando y actualmente la empresa opera nuevamente con su programación habitual y sin refuerzos.

El repunte de viajeros fue "especialmente significativo" durante el mes de febrero, tal y como ha subrayado la compañía, alcanzando un 232% más que en el mismo periodo del año anterior.

De esta manera, en febrero de 2025 la compañía registró 12.860 pasajeros, mientras que en el mismo mes de 2026 la cifra ha ascendido hasta los 42.752, coincidiendo con las dificultades en el transporte ferroviario tras el accidente.

Según han señalado desde la empresa, en este momento el ritmo de las reservas es "más tranquilo y la ocupación se ha estabilizado", en línea con la recuperación del servicio ferroviario.

No obstante, desde la compañía han apuntado que todavía se percibe "cierto efecto en la confianza de algunos viajeros hacia el tren" lo que hace que el número de pasajeros "se sitúe aún ligeramente por encima de los niveles registrados en 2025".

De cara a las próximas semanas, la empresa prevé un nuevo repunte de la demanda con motivo de la Semana Santa, periodo en el que tradicionalmente aumentan los desplazamientos hacia Andalucía.

En este sentido, ya se observa un incremento en las reservas que apunta a servicios completos y refuerzos, especialmente a partir del Viernes de Dolores y desde el Miércoles Santo, cuando se intensifican los viajes con destino a la capital andaluza.

Además, la compañía también espera un aumento de viajeros durante el fin de semana de la final de la Copa del Rey, prevista el próximo 18 de abril en Sevilla, para la que ya se han programado refuerzos en las líneas que conectan la capital andaluza con Madrid y el norte del país, ya que Socibus "tiene la concesión de ambas líneas regulares, la que une San Sebastián con Sevilla y la que une Madrid con la Capital Hispalense".

Con todo, desde la empresa han destacado que, tras el incremento excepcional registrado durante febrero por las incidencias ferroviarias, la recuperación del tráfico ferroviario ha permitido que el servicio de autobuses vuelva a operar con normalidad en las conexiones con Andalucía.