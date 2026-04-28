Aviso amarillo por lluvias de hasta 15 l/m2 y tormentas este miércoles en Granada y Jaén

Archivo - Imágenes de transeúntes por las calles de Granada en un día lluvioso. - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este miércoles, 29 de abril, avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Granada y Jaén, donde se esperan precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado.

Según ha informado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, en las comarcas granadinas de Guadix y Baza y en la Cuenca del Genil se ha decretado alerta amarilla desde las 12,00 hasta las 22,00 horas por lluvias y tormentas.

Por su parte, las zonas jiennenses de Cazorla y Segura; Morena y Condado; Valle del Guadalquivir de Jaén y Capital y Montes de Jaén también se encuentran bajo nivel amarillo con idéntico pronóstico de precipitación y en la misma franja horaria que en las áreas granadinas citadas.

Para la jornada del miércoles se esperan cielos muy nubosos con chubascos ocasionales, poco probables en el litoral mediterráneo oriental, mientras que por la tarde se irán abriendo claros, salvo en las sierras orientales, donde se espera "nubosidad de evolución diurna con chubascos que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas".

Por otra parte, según la Aemet, las temperaturas nocturnas se encuentran en descenso en el tercio occidental y con pocos cambios en el resto, mientras que las diurnas no presentan cambios en la vertiente mediterránea, pero sí se encuentran en descenso en el resto.

Finalmente, se pronostican vientos flojos de componente sur en la vertiente atlántica, girando a componente oeste por la tarde, al tiempo que se producirán "flojos variables" en el resto.