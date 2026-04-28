Moreno y Maíllo abrirán la campaña del 17M en Sevilla, Montero en Granada, Gavira en Cádiz y García (Adelante) en Málaga

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene durante el acto regional de cierre de campaña del 9J del PP-A en el Paseo Nuestra Señora de la O, a 7 de junio de 2024 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de los partidos con representación parlamentaria han escogido las ciudades de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla para abrir la campaña por las elecciones autonómicas del 17 de mayo, que arranca a las 00,00 horas de este viernes, 1 de mayo.

La campaña electoral se prolongará hasta el 15 de mayo, mientras que el sábado 16 se desarrollará la jornada de reflexión, previa al día de la cita con las urnas.

Los actos de apertura de campaña de todos ellos, según han explicado a Europa Press fuentes de las distintas formaciones, comenzarán a desarrollarse en la tarde de este jueves, 30 de abril, si bien hasta las 00,00 horas de este viernes los candidatos no podrán pedir el voto oficialmente, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg).

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, abrirá la campaña en Sevilla, concretamente en los famosos Jardines de Murillo, junto al monumento a Cristóbal Colón, a partir de las 20,00 horas. Moreno es cabeza de lista al Parlamento por la provincia de Málaga.

Por su parte, la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, que es la número uno de la lista socialista por Sevilla, ha escogido la ciudad de Granada para la apertura de su campaña, mientras que al día siguiente tiene previsto desplazarse a Málaga para asistir allí a la manifestación central que los sindicatos UGT y CCOO convocan cada año con motivo del 1 de mayo, día del Trabajo, que en esta ocasión se celebrará en la capital malagueña en vez de en Madrid, como suele ser habitual.

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, abrirá la campaña en Cádiz, circunscripción por la que es cabeza de lista al Parlamento.

El candidato a la Junta de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, también ha escogido Sevilla para abrir la campaña, la provincia por la que es número uno a la Cámara autonómica.

Finalmente, el candidato a la Presidencia de la Junta de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que concurre por la provincia de Cádiz, abrirá la campaña en Málaga, a partir de las 20,30 horas en los bajos del puente del Museo de Arte Contemporáneo.

