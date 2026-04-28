Morales (PSOE) critica en Peñarroya (Córdoba) el "largo catálogo de olvidos" del PP

Morales (3º izda.), junto a Pedregosa (4º izda.), junto compañeros de partido en Peñarroya. - PSOE

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para el 17M Esteban Morales ha participado este martes en un reparto electoral en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) para animar a la participación en las urnas y "cambiar el modelo de gestión del PP y de Juanma Moreno" en la Junta de Andalucía que, "en la comarca del Guadiato, da como resultados promesas incumplidas y un largo catálogo de olvidos".

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales, que ha estado acompañado por el secretario general del PSOE de la localidad, Víctor Pedregosa, ha prometido que tras la cita electoral "María Jesús Montero, como próxima presidenta de Andalucía, asumirá las demandas y reivindicaciones ciudadanas que no ha respondido Moreno", al que le ha afeado "el desmantelamiento de servicios, especialidades y profesionales sanitarios en el Hospital del Valle del Guadiato".

También le ha responsabilizado, como máximo responsable del Gobierno andaluz del PP, de "la presencia de caracolas en el colegio de Educación Infantil El Minero, la permanencia de baches, socavones y destrozos en el firme de la A-449 a su paso por el municipio, y el olvido del antiguo complejo minero Cerco".

En cambio, según ha asegurado, "a partir del 17 de mayo María Jesús Montero devolverá a la comarca el hospital de referencia que fue, para resolver los problemas sanitarios del territorio", y también "devolverá dignidad y calidad educativa a los niños que aún hoy están en caracolas prefabricadas, y devolverá seguridad a los conductores que hacen uso de la A-449 que une Peñarroya con Hinojosa y que está prácticamente intransitable, y dará una solución definitiva al Cerco, con un proyecto progresista que dará empleo y bienestar social a esta tierra".

Morales ha llamado a que los cordobeses del Norte de la provincia a que "digan con su voto adiós a las políticas del PP y dar la bienvenida a María Jesús Montero en la Junta de Andalucía", candidata que se ha comprometido a implantar el 'Plan Montero' de sanidad, "para recuperar el normal funcionamiento de la sanidad pública en un plazo de seis meses, que reducirá listas de espera y los plazos gracias a una inyección de 3.000 millones de euros extras anuales y la contratación de 18.000 profesionales sanitarios".

Por su parte, Víctor Pedregosa ha lamentado el "desmantelamiento" del Hospital Valle del Guadiato y "la supresión de servicios y especialidades que obligan a los ciudadanos de la comarca a desplazarse a la capital o a otros chares", y ha señalado el "abandono del PP durante la sequía y los incumplimientos de las promesas realizadas en anteriores campañas electorales, entre ellas la descontaminación del Cerco y no haber realizado el estudio de caracterización del suelo".