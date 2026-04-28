PSOE garantiza con Montero "inversión y un futuro sostenible y de progreso" para la minería en Huelva

Visita del candidato número dos por el PSOE de Huelva, Mario Jiménez, a Atalaya Mining. - PSOE DE HUELVA

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El candidato número dos por el PSOE de Huelva, Mario Jiménez, ha subrayado que "con María Jesús Montero y el Partido Socialista, como ocurrió en el pasado, habrá inversión y futuro para la minería en Huelva, garantizando su sostenibilidad social, la creación de empleo de calidad y la implicación de las empresas mineras en el entorno en el que desarrolla su actividad".

Así lo ha asegurado en el marco de una visita a las instalaciones de Atalaya Mining, en Minas de Riotinto, junto a la también candidata Susana Rivas, alcaldes, alcaldesas y representantes socialistas de la comarca, donde ha destacado que la minería en Huelva "representa más del 70% de la producción minera de Andalucía y genera más de 5.000 empleos directos e indirectos, lo que la convierte en un pilar fundamental del desarrollo económico de la provincia".

En este sentido, Mario Jiménez ha enfatizado que "con el PSOE está asegurado ese apoyo a la inversión minera, pero también la exigencia de responsabilidades a las empresas para asegurar la creación de empleo de calidad, la protección de los derechos laborales, la preservación del medio ambiente y el cumplimiento de los procesos de restauración y vigilancia".

En este sentido, ha anunciado que con un gobierno andaluz, liderado por María Jesús Montero, se impulsarán reformas legislativas para "reforzar la responsabilidad social de las empresas mineras". "Queremos más implicación con las comarcas y con los ayuntamientos, y que esa implicación esté regulada por ley", ha afirmado.

"Si María Jesús Montero es la próxima presidenta de la Junta de Andalucía, Huelva seguirá siendo el principal polo minero de Andalucía y de España, porque el apoyo a la inversión minera está garantizado, al igual que la exigencia de responsabilidades a las empresas para asegurar la creación de empleo de calidad y la protección del medio ambiente", ha asegurado.

No obstante, ha incidido en que con el PP "habrá lo que hubo siempre". "Nada, porque ni han creído en el potencial minero de estas comarcas y cuando estas comarcas lo han necesitado, le dieron la espalda durante décadas", ha dicho.

En este sentido, ha recordado como "a principios de los años 2000 la minería cayó por completo en la provincia, dejando a las cuencas de Riotinto y Calañas en un auténtico desierto económico". "En ese periodo, solo el Partido Socialista, a través de sus alcaldes, de los gobiernos de la Junta y de su acción política en la provincia, estuvo al lado de estas tierras, garantizando rentas y alternativas para que la gente no tuviera que marcharse", ha añadido.

"Frente a ello, el PP no hizo absolutamente nada durante esos 15 años. Es más, se dedicó a sabotear proyectos, a oponerse a cualquier avance e incluso a perseguir a alcaldes, funcionarios y responsables públicos que trabajaban para reabrir la mina", ha proseguido.

Por su parte, la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, ha agradecido la visita de los representantes socialistas y ha destacado "el enorme valor que tiene la mina de Riotinto para la economía de la provincia, de Andalucía y, sobre todo, para la cuenca minera". Ha recordado que "la reapertura de 2016 fue una apuesta del Partido Socialista que devolvió la esperanza a toda la comarca".

Rocío Díaz ha subrayado que "la actividad minera vive hoy cifras históricas en empleo y producción y que este apoyo sigue siendo imprescindible para que la mina, la comarca y sus pueblos continúen avanzando".

