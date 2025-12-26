Aviso amarillo este sábado por lluvias en Cádiz, Huelva y Málaga, esta última también por oleaje junto con Granada

Archivo - Dos mujeres cruzan bajo un paraguas un paso de peatones tras las fuertes lluvias en el puente del mes de diciembre en Sevilla, a 9 de diciembre de 2022 en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 27 de diciembre, los avisos de nivel amarillo por fuertes precipitaciones en Cádiz, Huelva y Málaga, donde se prevén acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas, y por fenómenos costeros tanto en Granada como en la provincia malagueña.

Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las lluvias estarán presentes en las tres provincias citadas, acompañadas de tormentas ocasionales. En Cádiz, el aviso permanecerá activado en la zona del litoral desde las 12,00 horas hasta la medianoche, con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Igualmente, en las áreas del Estrecho y Grazalema estarán vigentes de 15,00 horas hasta la madrugada, donde se espera la misma acumulación que en el litoral, mientras que en la zona de Grazalema, la precipitación acumulada en doce horas podrá alcanzar los 60 litros por metro cuadrado.

En cuanto a Huelva, el nivel amarillo estará activado desde las 12,00 horas de la mañana hasta el término de la jornada en las comarcas de Andévalo y Condado y el litoral onubense, donde la precipitación acumulada será de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, en la provincia de Málaga, el aviso amarillo por las fuertes lluvias harán acto de presencia en las áreas de Ronda y Sol y Guadalhorce desde las 15,00 horas hasta la medianoche, ambas con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora y de 60 litros en doce. También la comarca de la Axarquía permanecerá vigente desde las 20,00 horas hasta el término de la jornada, donde se espera una acumulación de 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Respecto a los fenómenos costeros, la costa granadina y las comarcas malagueñas de Sol y Guadalhorce y la Axarquía estarán vigentes desde las 12,00 horas hasta el término de la madrugada, donde soplará viento del este de 50 a 60 kilómetros por hora y se esperan olas de dos a tres metros de altura.