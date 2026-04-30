Aviso amarillo este viernes en Granada y Jaén por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado y tormenta

Archivo - Un viandante bajo un paraguas para refugiarse de la lluvia. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 1 de mayo, Día del Trabajador, avisos de nivel amarillo por lluvia y tormenta en distintos puntos de las provincias de Almería y Granada, donde se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según ha informado la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, las comarcas de Guadix y Baza, en Granada, así como Cazorla y Segura, en Jaén, permanecerán bajo alerta amarilla por ambos fenómenos entre las 14,00 horas y las 21,00 horas.

En concreto, el organismo detalla que en estas zonas se esperan lluvias que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, acompañadas de tormentas.

Para la jornada del jueves, se prevén en el tercio oriental cielos nubosos con chubascos, ocasionalmente acompañados de tormentas, que podrían ser localmente fuertes en el noreste. En el resto de la región predominarán los intervalos nubosos de nubes medias y altas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en el tercio oriental, mientras que en el resto se mantendrán en ascenso o sin cambios significativos. Además, azotarán vientos flojos y de dirección variable en toda la región andaluza.