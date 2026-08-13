Aviso por calor este viernes en toda Andalucía, salvo Almería y Málaga, y por lluvia y tormentas en el interior oriental

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía no se libra del calor, que volverá a activar este viernes, 14 de agosto, avisos naranjas en Córdoba y Jaén, donde los termómetros podrían alcanzar los 40 grados, mientras que Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla permanecerán en nivel amarillo. Además, por tercer día consecutivo, la lluvia y las tormentas activarán el aviso amarillo en Granada y Jaén, mientras que Almería se sumará por segunda jornada a las provincias afectadas por estos fenómenos.

Según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, los avisos por altas temperaturas estarán activos entre las 13,00 y las 21,00 horas. En concreto, el aviso naranja afectará a la campiña cordobesa, así como a las comarcas jiennenses de Morena y Condado y del Valle del Guadalquivir, donde los termómetros podrían alcanzar los 40 grados.

Por su parte, el aviso amarillo por altas temperaturas afectará a distintas zonas de Andalucía, con máximas de hasta 39 y 38 grados. Entre ellas figuran la campiña gaditana; las comarcas cordobesas de la Subbética y Sierra y Pedroches; la Cuenca del Genil, en Granada; Andévalo y Condado, en Huelva; las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura y Capital y Montes; y la campiña sevillana.

Asimismo, la lluvia activará el aviso amarillo entre las 13,00 y las 20,00 horas en la comarca almeriense del Valle del Almanzora y Los Vélez, y en la granadina de Guadix y Baza. En estas zonas se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, las tormentas mantendrán activo, en el mismo tramo horario, el aviso amarillo en el Valle del Almanzora y Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas, en Almería; la Cuenca del Genil, Guadix y Baza y Nevada y Alpujarras, en Granada; y Cazorla y Segura y Capital y Montes, en Jaén. En estas áreas, los fenómenos tormentosos podrían ir acompañados de rachas de viento muy fuertes y granizo.

En el conjunto de Andalucía, este viernes se esperan cielos en general poco nubosos, aunque habrá intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho, sin descartar la aparición de bancos de niebla. En las sierras se desarrollará nubosidad de evolución diurna, que podría dejar por la tarde chubascos y tormentas en el interior oriental, localmente fuertes y acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes.

En cuanto a las temperaturas, se prevén pocos cambios, mientras que los vientos serán flojos y variables, con tendencia a componente suroeste en la vertiente atlántica durante la tarde e intervalos moderados ocasionales. En el Estrecho soplará levante flojo a moderado.