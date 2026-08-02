Aviso naranja este domingo por calor en Málaga y amarillo en seis provincias andaluzas con máximas de hasta 39ºC

Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. A 6 de julio de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 2 de agosto, el aviso naranja por altas temperaturas en zonas de la provincia de Málaga, así como el nivel amarillo en seis de las ocho provincias andaluzas, que son Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, con máximas que oscilarán entre los 38º y 39º grados.

Según ha precisado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce estará bajo aviso naranja desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas de esta jornada, donde se espera que los termómetros alcancen una temperatura máxima de 39 grados, acompañado de vientos terrales --viento local que sopla desde la tierra hacia el mar--.

Asimismo, cabe destacar que Málaga también registrará este domingo el nivel amarillo por este mismo fenómeno meteorológico, concretamente en la comarca de Axarquía, con máximas que oscilarán los 38º grados entre las 13,00 horas y las 21,00 horas.

Por otro lado, en la provincia de Almería se mantendrá activado el nivel amarillo desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas --en ambas zonas se registrarán 38ºC de máxima--, así como en el Levante almeriense con máximas de hasta 36ºC.

Respecto a Córdoba, la zona de la campiña cordobesa estará bajo aviso amarillo por calor desde las 13,00 horas hasta 21,00 horas de la noche, con temperaturas máximas de 39 grados, aunque localmente se podrán alcanzar los 40 grados.

Asimismo, en la provincia de Granada, tanto la comarca de Guadix y Baza como Nevada y Alpujarras también estarán en nivel amarillo durante la misma franja horaria, donde se pondrán alcanzar los 36 y 38 grados de máxima.

En cuanto a Jaén, la Aemet ha activado la alerta amarilla en las zonas de Morena y Condado, y el Valle del Guadalquivir entre las 13,00 horas y las 21,00 horas, donde los termómetros podrán registrar hasta 39 grados de máxima. Por último, la campiña sevillana también registrará el nivel amarillo durante la misma franja horaria, con 38ºC de máxima.