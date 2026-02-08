Aviso naranja este domingo por vientos de 90 km/h y amarillo por oleaje en Almería y Granada

Imagen de archivo de viandante protegiéndose de la lluvia y el viento. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía continúa bajo avisos meteorológicos este domingo a causa del paso de la borrasca Marta, que dejará activadas alertas naranja por fuertes vientos de hasta 90 kilómetros por hora en las provincias de Almería y Granada, así como nivel amarillo por fenómenos costeros en las citadas provincias.

Así lo expone la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, que señala que en las provincias de Almería y Granada se podrán alcanzar rachas máximas de 90 kilómetros por hora con vientos de componente oeste.

En concreto, en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez y en Nacimiento y Campo de Tabernas, en Almería, y en la zona granadina de Guadix y Baza, se encuentra decretado el aviso naranja por fuertes vientos desde el inicio de la jornada hasta las 12,00 horas.

A partir de dicha hora y hasta el final del día, se activa el nivel amarillo por el mismo fenómeno, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora en el caso de las comarcas almeriense y de 70 kilómetros por hora en el supuesto granadino, siendo las tres zonas por vientos de componente oeste.

Las alertas amarillas por fuertes vientos también permanecen activadas durante toda la jornada del domingo en Poniente y Almería Capital, la costa granadina y la comarca granadina de Nevada y Alpujarras. En los tres casos, la Aemet ha precisado que se esperan rachas máximas de 80 kilómetros por hora, siendo el primer y el tercer supuesto por vientos de componente oeste que pueden afectar a la parte occidental de las respectivas comarcas.

Finalmente, el aviso amarillo por fenómenos costeros se encuentra activado en Poniente y Almería Capital y en la costa granadina y el levante almeriense, las tres hasta las 18,00 horas, por viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de entre 3 a 4 metros.