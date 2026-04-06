El Ayuntamiento aprueba ceder a Córdoba Ecuestre parte de Caballerizas Reales por 75 años y 2,5 millones

Archivo - Uno de los espectáculos ofrecidos por Córdoba Ecuestre en Caballerizas Reales. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, han informado este lunes de la concesión demanial de parte del edificio de Caballerizas Reales con la huerta, aprobada de manera inicial en la Junta de Gobierno Local en favor de dicha entidad por 75 años, con tres períodos de 25 años, y un canon de unos 2,5 millones de euros. Esperan que sea efectiva la concesión en unos dos meses.

En una rueda de prensa, el regidor ha valorado que supone "dar un paso casi definitivo" para "regularizar la situación de Caballerizas Reales e impulsar el proyecto del Centro Internacional del Caballo", al tiempo que ha agradecido la "disposición al diálogo a lo largo de estos años" de Córdoba Ecuestre.

Así, ha aseverado que con esta aprobación de la concesión demanial se dota de "seguridad jurídica y estabilidad a la gestión" del edificio y del espectáculo de Córdoba Ecuestre, "transformando lo que durante años ha venido haciéndose un uso en precario en un contrato transparente", a la vez que ha subrayado que "es un paso que también suma a la marca Córdoba, que hoy ya está plenamente vinculada al caballo y al pura raza español, gracias al trabajo de Córdoba Ecuestre y a eventos como Cabalcor".

Respecto al canon, el primer edil ha apuntado que "es una cifra más que justa con la importancia del bien y con la labor que se hace por parte de Córdoba Ecuestre", si bien "ese canon se revisará anualmente, en caso de que hubiera que revisarlo", a lo que ha agregado que "la gestión del inmueble normaliza lo que ya se venía haciendo realmente".

En este sentido, ha indicado que "la Asociación Córdoba Ecuestre, como ya hacía, es la encargada de la conservación y el mantenimiento de los espacios cedidos", precisando que "hay partes que no entran en la concesión", como la planta alta de la cuadra principal, que se reserva para uso museístico; el ala este, que se queda como zona de usos comunes y se prevé rehabilitar, y el resto de zonas comunes, así como espacios para la Unidad de Caballería de Policía Local y las murallas y las torres en la zona de la huerta, que cuentan "con el compromiso de restaurar" por parte municipal.

Asimismo, Bellido ha comentado que "se autoriza la instalación de una zona de restauración, de cafetería, pero sin cocina", de manera que "se permite ese uso, pero adecuado a la normativa de uso de espacios monumentales". Ahora se abre un plazo de información pública por 20 días, "para que tanto por parte de Córdoba Ecuestre como por cualquier persona interesada puedan estudiarse, valorarse y presentar las alegaciones que se estimen oportunas".

TRAMITACIÓN E HISTORIA

Según ha expuesto el regidor, "para llegar aquí han sido necesarios muchos pasos administrativos y muchos años de trabajo", como "seis años de tramitación", recordando el trabajo con el Ministerio de Defensa que permitió adquirir el inmueble al Ayuntamiento, "que era una condición indispensable para luego a su vez concesionarlo"; con la Junta de Andalucía, "que ha ayudado en el análisis de todas las modificaciones de fichas del Plan Especial del Casco Histórico", y con la Diputación, "con quien se firmó la última traba legal que había que superar para alcanzar esta concesión, que era la cesión de la huerta al Consistorio" para los usos del Centro Internacional del Caballo.

El uso militar de las Caballerizas Reales data del siglo XVI y ha estado en uso por parte del Ministerio de Defensa hasta el año 1995. Mientras, la adquisición del inmueble por parte municipal ha sido por unos cinco millones de euros.

Por otra parte, en la Junta de Gobierno Local se ha aprobado el convenio para la organización de Cabalcor por un valor de 151.600 euros, ha destacado Bellido, quien también ha ensalzado el espectáculo ecuestre "de primera categoría en un espacio único", que "ayuda mucho en las pernoctaciones y a completar la enorme oferta patrimonial que ya tiene la ciudad".

"LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL CABALLO"

Entretanto, el presidente de Córdoba Ecuestre ha declarado que "es un día importante para Córdoba Ecuestre", de cara a "la proyección internacional del caballo desde Córdoba hacia el mundo" con un edificio que "se va a reforzar mucho más en el proyecto que ahora comienza".

Córdoba Ecuestre es una entidad declarada de utilidad pública, sin ánimo de lucro, fundada en la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba en diciembre de 1996. "Entró en Caballerías Reales para quedarse, ya de forma ininterrumpida, el 20 de noviembre del año 2010, con un permiso provisional del Ayuntamiento", ha mencionado su presidente.

En palabras de Rafael Blanco, "ha habido un largo camino lleno de dificultades", con "muchas promesas y muchos apoyos, pero también de personas que han fallado cuando se habían comprometido". "Siempre ha sido una reivindicación permanente que las Caballerizas Reales sean un monumento de la ciudad, que el titular sea el propio Ayuntamiento", ha afirmado, para apostillar que "esa finalidad se ha cumplido".

Al hilo, ha remarcado que "Córdoba Ecuestre intenta proyectarlo hacia el futuro", para lo cual "hoy se normaliza una situación administrativa inestable en la que se ha vivido 15 años y medio y que ha dificultado llevar adelante algunos proyectos". No obstante, ha enfatizado que "los resultados son evidentes", siendo "una de las escuelas ecuestres referentes en Europa", dado que "sólo hay cinco escuelas en Europa capaces de desarrollar un espectáculo completo como el que se hace en este momento", que ha ido a numerosos países. Por tanto, "hoy termina una etapa para empezar otra", ha valorado.

Tras ello, el presidente ha dicho que van a estudiar el documento aprobado en la Junta de Gobierno Local, "fruto de unas negociaciones muy largas en los últimos años", y esperan "contestar muy en breve para firmar de inmediato y que esta etapa intermedia termine y se inicie una mucho más ilusionante".

OTROS PUNTOS

En la Junta de Gobierno Local se han aprobado otros puntos como un convenio de colaboración con la Asociación de Patios Claveles y Gitanillas, con una subvención de 30.000 euros para labores de conservación y mantenimiento de los patios, según ha informado el portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico.

Igualmente, un expediente de contratación de suministro de 300 chalecos antibalas, antipunzón y anticorte para la Policía Local, con un importe de 262.500 euros; un convenio de colaboración con la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico), con una subvención de 80.000 euros para el proyecto ERA para finalizar la recogida nacional de 15.000 muestras de leche materna.

Otro convenio con la Asociación Estrella Azahara, que interviene en barriadas con situación de mayor vulnerabilidad social, en este caso en Las Palmeras para el proyecto Creciendo Juntos, de apoyo socioeducativo, con una ayuda de 15.000 euros.