El Ayuntamiento de Córdoba autoriza la recogida puntual de enseres imprescindibles en las zonas desalojadas

El Puente Romano permanece cerrado al tránsito peatonal. - MADERO CUBERO-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado, desde este sábado, la recogida puntual de enseres imprescindibles, documentación y medicación en las zonas desalojadas por la crecida del río Guadalquivir.

El acceso se permitirá exclusivamente en horario de 11,00 a 13,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas, y estará siempre condicionado a que la zona no presente peligro para la seguridad de las personas, circunstancia que será evaluada en cada momento por los agentes actuantes o por el mando responsable, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota de prensa.

La entrada a las viviendas desalojadas deberá ser breve y estará supervisada por los agentes, que verificarán la identidad de las personas que soliciten el acceso. Además, para reforzar la atención a las personas afectadas, los centros cívicos abrirán de forma excepcional durante el fin de semana en horario continuado de 9,00 a 21,00 horas, sólo con servicio de vigilancia.

Para facilitar el desplazamiento entre las zonas afectadas y el dispositivo de acogida habilitado en Vista Alegre, Aucorsa pone a disposición de los vecinos tres líneas de servicio especial gratuito.

Lo hace en los siguientes horarios, con salida de Vista Alegre a los centros cívicos a las 10,00 y a las 15,00 horas. En sentido contrario, a las 13,30 y a las 20,30 horas.

Estas medidas excepcionales entran en vigor desde este sábado y se valorará su continuidad por parte de los efectivos de emergencias, siempre en función del riesgo o de las condiciones meteorológicas y de crecida del río. Las personas que precisen un certificado acreditativo del desalojo provisional pueden solicitarlo en el punto de información habilitado por la Policía Local en los accesos a las zonas afectadas.

Dicho certificado será entregado al día siguiente de su solicitud por los propios agentes y podrá ser enviado por WhatsApp o correo electrónico, han precisado desde el Consistorio de Córdoba.