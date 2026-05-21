El Ayuntamiento de Córdoba convoca la LXXVI edición del Trofeo Municipal Taurino Manolete

Jurado de la LXXVI edición del Trofeo Municipal Taurino Manolete, un galardón que reconoce al triunfador en los festejos taurinos que se celebran con motivo de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha convocado la LXXVI edición del Trofeo Municipal Taurino Manolete, un galardón que reconoce al triunfador en los festejos taurinos que se celebran con motivo de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Según ha detallado el Consistorio, desde que en el año 1950 un grupo de aficionados decidiera convocar dicho trofeo, el objetivo ha sido doble. Por un lado, realzar la tradición taurina de la ciudad y, por otro, mantener viva la memoria de Manuel Rodríguez Sánchez 'Manolete'.

A lo largo de sus 75 convocatorias, el trofeo se ha consolidado dentro del panorama taurino nacional no sólo como uno de los más antiguos de convocatoria ininterrumpida, sino también entre los más prestigiosos y codiciados por los matadores en activo.

En su ya dilatada historia se le ha concedido a los nombres más relevantes que configuran la historia del toreo contemporáneo, entre ellos Manuel Benítez 'El Cordobés', José María Manzanares, Finito de Córdoba, José Tomás, Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey.

El jurado, presidido por la delegada de Cultura, Isabel Albás, está compuesto por José María Montilla, matador de toros; José Fernández, en representación de los subalternos; Rufino Gomera, en representación de los medios de comunicación; Inmaculada Serván, aficionada; Alfonso Téllez, presidente del Círculo Taurino de Córdoba, y Leopoldo Tena, subdirector general de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento.