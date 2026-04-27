El Ayuntamiento de Córdoba destina más de 1,3 millones de euros a 121 proyectos de transformación social y voluntariado

La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha abordado convocatorias de dicha Delegación, tanto de transformación social como voluntariado, con subvenciones por más de 1,3 millones de euros para 121 proyectos.

En una rueda de prensa, la edil ha detallado que se ha resuelto definitivamente la concesión de subvenciones, tras la desestimación de solicitudes, de la convocatoria para proyectos de transformación social 'Transforma Córdoba' de este año, con una dotación de 887.758 euros para 45 proyectos de 20.000 euros cada unos, tras los 36 en 2025 con unos 611.000 euros y aportaciones de 18.000 euros.

Asimismo, se ha aprobado la resolución definitiva de concesión de subvenciones y desestimación de solicitudes de las dos líneas de la convocatoria para el Fomento del Voluntariado Social y Actuaciones Sociales con incidencia en colectivos y personas vulnerables, con 456.000 euros para 76 proyectos subvencionados, con un total de 6.000 euros por proyecto, mientras que el año pasado fueron 59 los proyectos con 5.000 euros cada uno, haciendo un montante de 295.000 euros.

Por otra parte, ha recibido el visto bueno el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Planificación Preventiva del Ayuntamiento 2026 y se ha adjudicado el contrato relativo al servicio de limpieza de los aseos públicos ubicados en el Recinto Ferial de El Arenal durante la celebración de la Feria y de los aseos ubicados en la ciudad del feriante durante el montaje, celebración y desmontaje de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026 y 2027, por 27.772 euros más IVA.

También, se ha adjudicado el contrato del servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción del estudio de Seguridad y Salud, coordinación en materia de Seguridad y Salud en fase de obra y dirección de obra y de ejecución de las obras de remodelación de la Plaza Gonzalo de Áyora, conocida como Plaza de España, por 23.500 euros, más IVA.

"Se trata de la remodelación de esta plaza para dotarla de un carácter más acorde a su enclave en el centro de la ciudad, mejorando las condiciones de accesibilidad y medioambiente, así como la calidad del espacio y la recuperación de zonas y espacios mejorando las posibilidades que ofrece ahora mismo", ha aseverado la edil.

DONACIÓN DE JUAN MARTÍNEZ CERRILLO

Además, se ha aceptado la donación del Archivo de Juan Martínez Cerrillo para su incorporación en el Archivo Municipal. Era natural de Bujalance, fue "un destacado escultor e imaginero español del siglo XX y su obra tuvo especial relevancia en el ámbito de la Ingeniería Religiosa Andaluza", ha detallado Contador, de modo que "ahora sus herederos han propuesto la donación de diferentes documentos, fotografías y recortes de prensa, diapositivas y negativos al Archivo Municipal", algo "muy interesante para la ciudad".

Igualmente, han salido adelante un convenio con la entidad Adevida, con una subvención de 44.000 euros, para el desarrollo del 'Proyecto de intervención social por una maternidad y una infancia digna'; un convenio con la Parroquia Santa Luisa de Marillac, con 16.500 euros, para el desarrollo del proyecto 'El Sexto Corazón', para "potenciar los valores de amistad y compañerismo, fomentando el respeto, el sentido de responsabilidad personal y en grupo".

Un convenio con la Fundación Adsam para el proyecto de comedor en períodos de Semana Santa y Navidad en los barrios de Palmeras, Moreras y Sur-Guadalquivir, con una subvención de 20.000 euros, dirigido a unos 150 menores de entre cuatro y 16 años "en situación de vulnerabilidad y exclusión o en peligro de estarlo", a la vez que "se fomenta el consumo de una dieta equilibrada y sana".

Y otro convenio de colaboración con la Asociación Red Española de Madres y Padres Solidarios (Remps) para la realización del proyecto 'Colaboración y atención de los afectados por patologías minoritarias, visibilización de su situación social y sanitaria y organización de sensibilización directa a familiares', con un importe de 20.000 euros, "dirigido a personas afectadas por enfermedades raras y crónicas y sus familiares, concretamente para atender a unas 80 personas", ha explicado la concejal.