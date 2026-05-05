Adelante asegura que "no están contentos" con el sondeo del Centra pese a la subida: "Quiero echar al PP"

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, durante el acto público de apertura de campaña . Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, ha valorado la 'Encuesta preelectoral de las Elecciones Autonómicas andaluzas 2026' publicada este martes por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a menos de dos semanas de los próximos comicios autonómicos que se celebran el 17 de mayo.

"No puedo estar contento con ninguna encuesta que vaya a permitir gobernar al Partido Popular. Hasta que no den los números no vamos a estar contentos, a pesar de que evidentemente Adelante Andalucía está subiendo", ha afirmado García en una atención con los medios antes de reunirse con rectores de universidades públicas andaluzas en Sevilla.

El sondeo del Centra, Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,9% de los sufragios --2,3 puntos más que hace cuatro años--, lo que le aportaría cinco escaños. Una encuesta que da la victoria al PP de Juanma Moreno con el 42,4% de los votos y una horquilla de entre 53 y 56 escaños, cerca de la mayoría absoluta que marca 55.

En paralelo, García ha valorado el debate electoral celebrado este lunes en RTVE. El candidato de Adelante ha asegurado que el objetivo de la cita era "desenmascarar a Moreno". A su juicio, tras la cita "a Moreno se le ha caído la campaña".

"Le preguntamos sobre los cribados, no supo responder. Le preguntamos las propuestas de vivienda, no supo responder. Le preguntamos qué iba a hacer para arreglar la sanidad y dijo que la sanidad estaba perfecta", ha remarcado García.